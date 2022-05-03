Суд Фіджі арештував яхту російського олігарха Керімова

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну

Верховний суд Фіджі задовольнив клопотання про арешт суперяхти Amadea, що належить російському мільярдеру Сулейману Керімову. Про це пише Fiji Broadcasting Corp.

«Після винесення рішення адвокат Фейзал Ханіфф повідомив суд, що подасть заяву, вимагаючи тимчасового відкладення рішення.

Він є адвокатом Millemarin Investment Limited, яка стверджує, що вона є зареєстрованим власником супер’яхти», – йдеться в статті.

Керімов потрапив під санкції США, Великої Британії та ЄС у зв'язку із вторгненням Росії в Україну.

Нагадаємо, яхту Royal Romance, що належала Віктору Медведчуку і була арештована в Хорватії, найімовірніше, виставлять на продаж, а отримані кошти спрямують в український бюджет. Також повідомлялося, що італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову, одному із найбагатших людей Росії, який потрапив під санкції.

Також Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина. Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.