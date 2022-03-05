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    Італія арештувала яхти двох російських олігархів

    &laquo;Леді М&raquo; Мордашова стояла поблизу Сан-Ремо - Італія арештувала яхти двох російських олігархів
    «Леді М» Мордашова стояла поблизу Сан-Ремо
    фото з відкритих джерел

    Вартість двох суден оцінюють у €140 млн

    Італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову. Один із найбагатших людей Росії потрапив під санкції. Про це пише Reuters.

    Також конфіскували і яхту бізнесмена Геннадія Тимченка. Арешт майна відбувся у присутності адвокатів їхніх власників.

    За інформацією іноземних ЗМІ, 65-метрову яхту «Леді М», яка належала Мордашову, арештували в місті Імперія поблизу Сан-Ремо.

    Друга яхта «Лена» належала Геннадію Тимченку – мільярдеру, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. На неї чекає така доля, як і на «Леді М».

    Зауважимо, що видання La Repubblica оцінює вартість двох яхт у €140 млн.

    Мордашов побудував своє багате життя на російському виробнику металу «Северсталь». За перший день повномасштабного нападу Росії олігарх втратив $4,2 млрд.

    Нагадаємо, Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

    Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

    Як повідомлялося, українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро. Так він помстився за обстріл Києва.

    Теги: санкції Італія арешт поліція
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    Італія арештувала яхти двох російських олігархів