Італія арештувала яхти двох російських олігархів

Вартість двох суден оцінюють у €140 млн

Італійська поліція арештувала яхту, яка належала Олексію Мордашову. Один із найбагатших людей Росії потрапив під санкції. Про це пише Reuters.

Також конфіскували і яхту бізнесмена Геннадія Тимченка. Арешт майна відбувся у присутності адвокатів їхніх власників.

За інформацією іноземних ЗМІ, 65-метрову яхту «Леді М», яка належала Мордашову, арештували в місті Імперія поблизу Сан-Ремо.

Друга яхта «Лена» належала Геннадію Тимченку – мільярдеру, який має тісні зв'язки з президентом Росії Володимиром Путіним. На неї чекає така доля, як і на «Леді М».

Зауважимо, що видання La Repubblica оцінює вартість двох яхт у €140 млн.

Мордашов побудував своє багате життя на російському виробнику металу «Северсталь». За перший день повномасштабного нападу Росії олігарх втратив $4,2 млрд.

Нагадаємо, Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

Раніше повідомлялося, що російський мільярдер Алішер Усманов потрапив під санкції Європейського Союзу в понеділок. Через два дні одні його 156-метрова яхта Dilbar, вартістю майже $600 млн була арештована німецькою владою в Гамбурзі.

Як повідомлялося, українець втопив яхту російського олігарха за 7 млн євро. Так він помстився за обстріл Києва.