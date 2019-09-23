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    У світі

    В Ірані жінкам розширили права – дозволили відвідувати футбольні стадіони

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    Влада Ірану зняла заборону 1979 року - В Ірані жінкам розширили права – дозволили відвідувати футбольні стадіони
    Влада Ірану зняла заборону 1979 року

    Іранські жінки вже зможуть відвідати матч між збірними Ірану та Камбоджі, що відбудеться 10 жовтня

    В Ірані влада погодилась зняти заборону для жінок відвідувати футбольні стадіони, що була накладена ще у 1979 році.

    Про це оголосив президент Міжнародної федерації футболу Джанні Інфантіно, повідомляє BBC.

    Президент ФІФА розповів, що обговорював це питання з іранською владою, і вона його запевнила, що з наступного міжнародного матчу жінкам в Ірані дозволять ходити на футбол. 

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    Першим матчем, на який місцеві жінки зможуть сходити, буде зустріч між збірними Ірану та Камбоджі, що відбудеться 10 жовтня в рамках відбору на чемпіонат світу 2022 року.

    Візиту делегації ФІФА передував інцидент з іранською вболівальницею, яку заарештували за спробу пройти на стадіон під виглядом чоловіка. Вона підпалила себе біля будівлі суду через страх потрапити у в’язницю.

    Цей випадок викликав обурення як в Ірані, так і в інших країнах. Футболісти та вболівальники вшановували пам’ять дівчини у всьому світі.

    Нагадаємо, заборона для жінок відвідувати футбол діє в Ірані після Ісламської революції 1979 року.

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