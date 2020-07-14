У Хорватії скоротять склад нового уряду



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Лідер партії «Хорватська демократична співдружність», що перемогла на парламентських виборах, Андрій Пленкович

Новий склад уряду Хорватії представлять у четвер

Склад нового уряду Хорватії буде скорочено в порівнянні з попереднім кабінетом міністрів. Зараз проходять консультації про новий склад уряду.

Про це повідомляє видання Jutarnji.

За словами лідера партії «Хорватська демократична співдружність», що перемогла на парламентських виборах, Андрія Пленковича, міністрів в новому уряді буде менше, але це не означає, що держслужбовці залишаться без роботи.

Він також зазначив, що новий склад кабінету міністрів буде оголошений після оприлюднення Державною виборчою комісією офіційних результатів виборів, орієнтовно в четвер.

Ввечері 5 липня у Хорватії завершилося голосування на парламентських виборах. Партія HDS прем'єр-міністра Андрея Пленковича заявила про задоволення попередніми результатами.

Нагадаємо, 18 травня депутати парламенту Хорватії більшістю голосів проголосували за саморозпуск цього скликання.

До слова, результати соцопитування допускають перемогу опозиційного кандидата у другому турі президентських виборів у Польщі.

Також повідомлялося, що у Білорусі суперники Лукашенка реєструються кандидатами у президенти з-за ґрат.