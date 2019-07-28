У Хорватії спалахнула масштабна лісова пожежа, є постраждалі



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З району надзвичайної події було евакуйовано близько півсотні місцевих жителів та туристів

У результаті пожежі постраждали четверо рятувальників

У Хорватії на побережжі Адріатичного моря у суботу, 27 липня, спалахнула найбільша в цьому році лісова пожежа. Про це повідомляє HRT.

Зазначається, що загоряння сталося поблизу хорватського міста Шибеник вчора близько 13:30. «Впродовж всієї доби 200 пожежників намагалися загасити вогонь, який посилювався через сильний вітер», - йдеться у повідомленні.

Рятувальники поінформували, що пожежа підібралася впритул до житлових будинків. «До гасіння були залучені військовослужбовці та поліція. Також загасити масштабну пожежу допомагали вертольоти Canadair CL-415. До ранку полум'я вдалося локалізувати», - повідомили пожежники.

У поліції зазначили, що у результаті пожежі постраждали четверо рятувальників.

Також з району надзвичайної події було евакуйовано близько півсотні місцевих жителів та туристів.

Поліція відкрила кримінальне провадження через можливий людський фактор.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в центральній частині Португалії спалахнули масштабні лісові пожежі. Загоряння сталося 20 липня в районі Каштелу-Бранку, за 200 км на північний схід від Лісабона. В результаті пожеж постраждали вісім пожежних і 12 цивільних, один із них доставлений до лікарні.

Раніше, на грецькому острові Евія оголосили масову евакуацію через лісові загорання. На острові одночасно виникли дві лісові пожежі, через які довелося евакуювати чотири села.