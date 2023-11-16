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У які міста краще не їхати у 2024 році: оновлений рейтинг

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У які міста краще не їхати у 2024 році: оновлений рейтинг
Венеція щорічно приваблює туристів, а от італійці жити у місті не хочуть
фото із відкритих джерел

Низка міст Європи потерпають від натовпів туристів

Компанія Fodor's опублікувала черговий No List – список напрямків, куди краще не їхати наступного року. До нього включили місця, які страждають через надмірний туризм, сміття, а також якість та кількість води.

«Нам подобаються ці напрямки. І ми знаємо, що ви теж їх любите. Але наше шалене захоплення і безперервна потреба випробувати їх не є стійкими, – пишуть творці рейтингу. – Ми сподіваємося, що цей список спонукає читачів знайти нові способи взаємодії з деякими з найзнаковіших пам'яток світу».

Список Fodor's відкривають «переповнені» місця: Венеція, Афіни та гора Фудзіяма. Вони збирають настільки багато туристів, що владі доводиться запроваджувати обмеження, які не завжди приємні.

Венеція

Як пишуть дослідники Fodor's, після численних проблем Венеція нарешті погодилась запровадити  туристичний збір у розмірі 5 євро для одноденних мандрівників у 2024 році. Він буде випробуваний протягом 30 днів поспіль під час весняних і літніх вихідних. Відвідувачам найвідомішого у світі міста на воді доведеться попередньо бронювати квитки, і будуть деякі винятки, наприклад, не платитимуть податок мандрівники віком до 14 років і жителі регіону Венето, які зустрічаються з членами родини в місті. Були також пропозиції встановити турнікети у найбільш популярних місцях, щоб полегшити проблеми із туристичним потоком, але цього зроблено у наступному році не буде. 

Венецію штурмують натовпи туристів
Венецію штурмують натовпи туристів

Правозахисна група Venessia.com Association вважає, що у Венеції залишилося менше 50 тис. жителів, і нарікає: місцева громада там «вимирає». Кількість місцевих мешканців знижується, бо орендодавці віддають перевагу оренді житла за добу мандрівникам, які платять більше, а підприємства, орієнтовані на мешканців, як-от господарські магазини та м’ясні лавки, перетворилися на зручні для туристів торгові центри, де продають футболки та морозиво.

Афіни

Акрополь і його знакові пам’ятки зафіксували рекордне зростання кількості відвідувачів – близько 17 тис. людей щодня. Але ця кількість занадто велика для об’єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. За даними World Heritage Watch, неурядової організації, яка підтримує ЮНЕСКО, Акрополь не має планів контролю за туризмом, яких вимагає Конвенція ООН про всесвітню спадщину, хоча Греція є її підписантом.

Туристи піднімаються сходами до входу в Акрополь
Туристи піднімаються сходами до входу в Акрополь
Alamy Stock Photo

Щоб боротися з великою кількістю туристів, грецький уряд запровадив нову систему тимчасового в’їзду для відвідувань, яка почала діяти у вересні цього року. Однак нова система «Зон відвідувачів» дозволяє щоденне обмеження в 20 тис. відвідувачів – це менше, ніж 23 тис. відвідувачів щодня в період пік туризму, але все одно на тисячі більше, ніж можуть витримати історичні місця міста.

Гора Фудзіяма

Священна і часто засніжена вершина Японії була місцем паломництва протягом століть. Вона і досі надихає натовпи туристів. На горі волонтери знаходять купи сміття, які залишають туристи після сходження, включно з пластиковими пляшками, наповненими сечею. Багато альпіністів вирішують не платити добровільний внесок у розмірі 1000 ієн ($6,70), який допомагає забезпечити безпеку та збереження гори.

Але водночас часто туристи нехтують правилами і ризикують, отримують переохолодження та висотну хворобу, а також смертельні удари від падаючих каменів. Дані, оприлюднені Міністерством охорони навколишнього середовища Японії, показали, що протягом цьогорічного сезону сходження здійснили 221,3 тис. людей за чотирма пішохідними маршрутами.

Альпіністи збираються на відправній точці для сходження на гору Фудзіяма
Альпіністи збираються на відправній точці для сходження на гору Фудзіяма
Alamy Stock Photo

Щоб зберегти Фудзіяму, кілька громад навколо священної гори надіслали уряду префектури Яманасі офіційний запит у червні, благаючи їх запровадити додаткові заходи безпеки та обмежити кількість туристів. Було запропоновано обмеження в 4 тис. туристів на день, але чи буде введене обмеження, невідомо. 

Через якість і достатність води в No List також потрапили Верхнє озеро в Мічигані, річка Ганг в Індії та острів Самуї в Таїланді. Все – знову ж таки – через велику кількість туристів, які неповажно ставляться до екосистем. 

До слова, з початку 2024 року в столиці Нідерландів введуть найвищий туристичний податок серед країн Європейського Союзу. Про це пише Dutch News із посиланням на фінансового директора міста Хестер ван Бюрен.

Зазначається, що «місто підвищить податок на проживання до 12,5% від вартості номера в готелі, а пасажири круїзних лайнерів платитимуть 11 євро на людину, а не 8 євро».

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Теги: Греція сміття туризм ЮНЕСКО громада місто Венеція Японія альпінізм

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