Армія Ізраїлю просунулася вглиб Гази й руйнує тунелі – ЗМІ

ЦАХАЛ «поглиблює тиск на місто Газа», де, як вважають, знаходиться головна твердиня ХАМАСу

Речник Збройних Сил Ізраїлю (ЦАХАЛ) Даніель Хагарі заявив, що за останні кілька годин наземні сили просунулись вглиб міста Гази. Про це повідомляє The Times of Israel.

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Хагарі наголошує на тому, що ЦАХАЛ «поглиблює тиск на місто Газа», де, як вважають, знаходиться головна твердиня ХАМАСу.

Він зазначив, що ЦАХАЛ убив кількох польових командирів ХАМАС під час нічних авіаударів і операцій, що «суттєво шкодить здатності ХАМАС здійснювати контратаки».

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Щодо мережі тунелів ХАМАСу Хагарі каже, що інженерно-технічні сили руйнують кожен тунель, на який вони натрапляють, використовуючи різні засоби та пристрої.

Раніше президент США Джо Байден і прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху обговорили можливість «гуманітарних пауз» у війні між Ізраїлем і ХАМАСом.

Як повідомлялося, що армія Ізраїлю готова до продовження бойових дій у зимовий період, і вже почала масштабний процес оснащення своїх військ на всіх кордонах спеціальним зимовим спорядженням.

Нагадаємо, Ізраїль першим у світі збив балістичну ракету в космосі За даними The Telegraph, ракета була запущена з Ємену хуситами і пролетіла майже 1600 км, прямуючи до мети – ізраїльського міста Ейлат. Ізраїльські військово-повітряні сили змогли успішно збити ракету за межами атмосфери Землі, використовуючи систему протиракетної оборони Arrow.

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До слова, запаси продовольства в Секторі Гази досягли небезпечно низького рівня.