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Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Одна країна ажіотажними темпами скуповує російське зерно
Росія знайшла покупця на свої товари в Азії
фото: EPA

Японія продовжує закупівлі зерна у Росії 

Японія у квітні-вересні 2023 року наростила імпорт зернових із Росії на 853,8%, повідомило японське міністерство фінансів.

За період квітня-вересня 2023 року скоротився імпорт із країни-агресора зрідженого природного газу на 21,4%, риби та рибопродуктів – на 19,6%, руди кольорових металів – на 79,5%, вугілля – на 77,3%.

У вересні зростання імпорту з Росії зернових склало 246,9%, овочів – 12,7%, руди кольорових металів – 200%. Загалом експорт Японії до Росії у квітні-вересні цього року скоротився на 8,8%, імпорт із Росії – на 57,9% порівняно з тим же періодом минулого року.

Нагадаємо, 9 серпня, набули чинності нові санкції Японії проти Росії через її вторгнення в Україну. Тепер до країни-агресорки заборонено експортувати 758 товарів, включаючи найпопулярніші в РФ нові і вживані японські авто та обладнання до них. Про це повідомляють зарубіжні ЗМІ. Тепер під забороною експорт популярних серед росіян вживаних японських автомобілів, включаючи бензинові й дизельні з об’ємом двигуна понад 1 900 кубічних сантиметрів, а також гібридні та електричні авто.

Крім того, не можна постачати до країни-агресорки широкий перелік автотоварів і аксесуарів для таких транспортних засобів, зокрема, запчастини, різного роду обладнання, включаючи оптичне, та шини.

До слова, Японія допоможе Україні у відновленні та розмінуванні звільнених від російської окупації територій. Про це Мінагрополітики говорило з Японським агентством міжнародного співробітництва.

Як зазначили в міністерстві, основною проблемою українських аграріїв є заміновані поля. 

У проєкті державного бюджету на 2024 рік закладено 2 млрд грн на компенсацію витрат із розмінування для сільськогосподарських підприємців.

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Теги: розмінування імпорт вугілля експорт санкції Японія росія

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