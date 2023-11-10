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Які спеціальності в топі за кількістю вакансій: промовиста статистика

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Які спеціальності в топі за кількістю вакансій: промовиста статистика
Значно зросла кількість вакансій для ветеранів, пенсіонерів та осіб з інвалідністю
фото з відкритих джерел

Найчастіше роботодавців цікавлять працівники робочих спеціальностей

Кількість вакансій в Україні вже три місяці поспіль перевищує 100 тис. Про те, які спеціальності в топі, йдеться в результатах дослідження сайту Work.ua.

Зазначається, що у жовтні лідерство за кількістю вакансій очолила категорія «Робочі спеціальності, виробництво» (приріст 2% або 20 018 вакансій). У категорії «Сфера обслуговування», що традиційно пропонувала шукачам найбільшу кількість вакансій, є 19 417 пропозицій роботи (на 4% менше, ніж у вересні).

Також серед лідерів категорії «Продаж, закупівля» (+2% або 14 012 вакансій), «Роздрібна торгівля» (-1% або 12 755), «Логістика, склад, ЗЕД» (+3% або 11 265), «Готельно-ресторанний бізнес, туризм» (-7% або 10 518). Замикає десятку категорій з найбільшою кількістю пропозицій роботи «Медицина, фармацевтика», де відкрито 6 583 вакансій (-1% до вересня).

Результати дослідження свідчать, що у жовтні зросла кількість вакансій у категоріях «Страхування» (+7% або 205 пропозицій роботи), «Охорона, безпека», (+5% або 2 164), «Нерухомість» (+5% або 767), «Юриспруденція» (+4% або 1 245), «Фінанси, банк» (+3% або 4 300). За окремими посадами найбільше зросла кількість вакансій для військовослужбовців (+74% або 280).

Які спеціальності в топі за кількістю вакансій: промовиста статистика фото 1

Водночас зростає попит на таких спеціалістів:

  • майстер шиномонтажу (+23% до вересня, 163 вакансій);
  • курʼєр (+22%, 784);
  • кранівник (+17%, 120);
  • дизайнер меблів (+14%, 153);
  • медіабаєр (+14%, 217);
  • укладальник (+12%, 201);
  • офіс-менеджер (+10%, 304);
  • координатор зі збуту (+10%, 208).

У жовтні на ринку праці України продовжилася тенденція збільшення кількості вакансій для ветеранів (+5% або 5 584 пропозицій роботи), пенсіонерів (+2% або 3 865), людей з інвалідністю (+1% або 8 493). Також стало більше пропозицій дистанційної роботи (+3% або 6 562).

Також «Главком» писав, що повномасштабна війна в Україні вплинула на ринок праці, внаслідок чого одні спеціальності отримали нове життя, а інші зовсім втратили актуальність. Так, у Міністерстві економіки оприлюднили проєкт «Розрахунку потреб у фахівцях і робітничих кадрах на ринку праці за видами економічної діяльності та професійними групами на 2024-2027 роки».

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Теги: українці робота охорона страхування безпека фінанси туризм торгівля медицина

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