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Популярне туристичне місто запровадить найвищий туристичний податок у ЄС

Діана Гасюк
glavcom.ua
Популярне туристичне місто запровадить найвищий туристичний податок у ЄС
фото з відкритих джерел

Загалом наступного року місто очікує вторгувати 65 млн євро внаслідок туристичних зборів

З початку 2024 року в столиці Нідерландів введуть найвищий туристичний податок серед країн Європейського Союзу. Про це пише Dutch News із посиланням на фінансового директора міста Хестер ван Бюрен.

«Амстердам матиме найвищий туристичний податок у Європі», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «місто підвищить податок на проживання до 12,5% від вартості номера в готелі, а пасажири круїзних лайнерів платитимуть 11 євро на людину, а не 8 євро».

За словами фінансового директора міста, відповідно до внесених змін, туристи сплачуватимуть у середньому 22 євро за ніч проживання, а не 15 євро за номер, що коштує 175 євро.

Спочатку міська адміністрація Амстердама планувала невелике підвищення податку, але урешті вирішила підняти його ставку.

Загалом наступного року місто очікує вторгувати 65 млн євро внаслідок туристичних зборів.

Раніше повідомлялося, що австрійське селище Гальштатт запроваджує квитки для туристів, щоб обмежити їхню кількість. 

Нагадаємо, відоме іспанське туристичне місто Сантьяго-де-Компостела хоче запровадити новий туристичний податок, щоб впоратись із напливом туристів. 

Сантьяго-де-Компостела – пункт призначення для так званих «пілігрімів», учасників знаменитого іспанського паломництва Каміно-де-Сантьяго. У 2022 році це популярне місце в північному заході Іспанії прийняло майже 440 тис. «паломників». Середня щорічна кількість відвідувачів  перевищує 300 тис.

Регіональний податок планують запровадити у 2025 році. Він стягуватиметься готелями під час оплати ночівлі та, ймовірно, становитиме від 0,50 до 2,50 євро залежно від типу розміщення.


 


 

Теги: податки туризм місто

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