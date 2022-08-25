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Легко не буде: Данілов попередив українців про затяжну війну з Росією

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Легко не буде: Данілов попередив українців про затяжну війну з Росією
Данілов закликав українців готуватися до затяжних бойових дій
фото: Радіо Свобода

Данілов зазначив, що українцям треба набратися терпіння – «буде дуже складно»

Українцям треба готуватися до затяжної війни з Росіє. Про це у коментарі Радіо Свобода заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов.

Данілов зазначив, що українцям треба набратися терпіння – «буде дуже складно, легко не буде».

«Буде дуже складно, легко не буде. І якщо хтось вважає, що ми вже пройшли якийсь рубікон і далі буде як по маслу, такого не буде, на жаль. Ми будемо мати велику війну з цією країною і нам треба буде докласти багато зусиль, щоб перемога була за нами», – наголосив він.

На думку Данілова, лише повна нейтралізація російської агресії означатиме перемогу у цій війні.

«Нам треба здобути таку перемогу, яка перекреслить можливості Російської Федерації повторювати усі ті речі. Нам треба така перемога, яка зламає хребет тієї тварюки, яка сидить на території Російської Федерації, яка постійно зазіхає на чужі території. Якщо ми це зараз не зробимо, це буде просто відкладена війна», – вважає Данілов.

Нагадаємо, 24 серпня, у День Незалежності України – було рівно пів року героїчного протистояння Української нації російському вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей і відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат. Тривають авіаційні та ракетні удари російських окупантів по цивільних об’єктах на території України.

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну знищено приблизно 45 тис. 700 рашистів.

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Теги: Олексій Данілов РНБО війна в Україні

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