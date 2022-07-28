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Росія кличе у «відрядження» на Донбас тюремників-пенсіонерів

Надія Клочко
Сьогодні, 09:22 glavcom.ua
Росія кличе у «відрядження» на Донбас тюремників-пенсіонерів
У Смоленській області обдзвонюють пенсіонерів Федеральної служби покарань РФ
фото: російські ЗМІ

За «відрядження» на Донбас пропонують зарплату у 200 тис. рублів

У Смоленській області Росії пенсіонери Федеральної служби виконання покарань (ФСВП) почали отримувати дзвінки з пропозиціями вирушити у «відрядження» на Донбас. Відповідне повідомлення надійшло на гарячу лінію російського правозахисного проєкту «Гулагу нет».

«У Смоленській області телефонують пенсіонерам Федеральної служби виконання покарань до 60 років з метою залучення у «відрядження» на Донбас. Оголошують про заробітну плату від 200 тис. рублів, плюс оплата за відрядження», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що «відрядження» пропонують поки без натиску.

«Все це фініш. Ув'язнені, боржники, і тепер ще 60-річні пенсіонери ФСВП. Кадрові офіцери ФСБ та Федеральної служби охорони під ракетниці Himars не хочуть їхати, вирішили замість себе холопів і тих, кого простіше відправляти. Кого їм не шкода. Вирішили під рушниці поставити і ув'язнених, і пенсіонерів ФСВП», – зазначають у «Гулагу нет».

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що російські офіцери не бажають їхати на війну в Україну, а генерали терміново переводять родичів на «безпечнішу» службу в Сирії.

Також представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький повідомив, що мобілізація в Росії проходить приховано. Наразі відомо про три шляхи, якими РФ намагається поповнити лави своєї армії. 

Як повідомили раніше аналітики американського Інституту вивчення війни, у Росії загальна мобілізація поки що оголошуватиметься не буде, натомість Кремль наказав регіонам створити добровільні батальйони для участі у війні.

Раніше РНБО повідомило, що Росія активно набирає бойовиків на війну в Україні через центри зайнятості.

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Теги: росія війна Україна

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