Медики розповіли про симптоми першої жертви коронавірусу в Україні



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У жінки зафіксували різке порушення дихальної функції та зменшення насичення киснем крові

Смерть 71-річної жінки з Радомишля стала першою в Україні, яку спричинив коронавірус

Лікарі розповіли про різке погіршення стану, а відтак і швидку смерть жінки, хворої на COVID-19 у Житомирській області. Стан жінки з Радомишля на Житомирщині, яка заразилася коронавірусом, вранці різко погіршився, і, попри зусилля медиків, її не вдалося врятувати.

Про це під час брифінгу розповів начальник управління охорони здоров’я Житомирської ОДА Микола Суслик.

«Якщо ми вчора говорили, що загальний стан хворої був середньої тяжкості, то о 5 годині ранку він різко погіршився. Було порушення дихальної функції, зменшення насичення киснем крові. Ми відреагували миттєво, відправили туди фахівців обласного рівня, аби на місці вирішити подальшу тактику і лікування хворої», - сказав Суслик.

За його словами, жінка спочатку перебувала на обладнанні дихальної підтримки неінвазійної, потім підключили інвазійну інтубацію трахеїв і бронхів, а далі вона перебувала на штучній вентиляції легень.

Суслик констатував, що ані ці заходи, ані застосування препаратів, які підвищують тиск, ефекту не дали. Смерть пацієнтки зафіксували о 14:50. Голова ОДА Віталій Бунечко зауважив, що в області розробили алгоритм, як поховають жінку, але його мають погодити з головним санітарним лікарем України.

13 березня в Україні зафіксовано першу смерть від коронавірусу. Головний санітарний лікар Віктор Ляшко підтвердив на брифінгу інформацію про смерть 71-річної жінки в Житомрській області.

Слід зазначити, що пацієнтка з коронавірусом на Житомирщині, у якої 12 березня виявили вірус, не відразу звернулася за допомогою до лікарів і не самоізолювалася, а ходила до церкви і приймала гостей.

У райцентрі Радомишль, у якому в жінки пенсійного віку був виявлений коронавірус, запровадили надзвичайний стан.

13 березня на Житомирщині дезінфікували автовокзал і церкву в Радомишлі, які відвідувала інфікована коронавірусом жінка, що померла.

Згідно зі світовою тенденцією, старше покоління людей найбільш вразливе до інфікування коронавірусом COVID-19 з летальними наслідками.

«За результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту поширення коронавірусу COVID-2019 в Україні, у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%. Для 40–49-річних - 0,3%; для 50–59-річних – 1,3%; для 60–69-річних – 3,4%, для 70–79-річних – 7,8%. У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%», – сказано у повідомленні.

Тому в МОЗ повідомили, що люди похилого віку є в групі ризику, найкращою профілактикою захворювання на COVID-19 для них є обмеження пересування країною та поїздок за кордон.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні РНБО було ухвалене рішення, що Україна закриває кордон через 48 годин.

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