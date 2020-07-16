У Європарламенті хочуть покарати Польщу за «погіршення стану демократії»



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Президент Польщі Анджей Дуда

У Європейському парламенті вважають, що уряд Польщі «підриває демократію»

Європейський союз повинен вжити дії проти уряду Польщі за «підрив демократії». Такої думки дотримується комітет Європарламенту після переобрання консерватора Анджея Дуди президентом країни.

Про це повідомляє Reuters.

У доповіді комітету Європарламенту з громадянських свобод, правосуддя та внутрішніх справ піддається критиці «триваюче погіршення демократії, верховенства права та основних свобод у Польщі» під керівництвом партії «Право і справедливість».

Комітет Європарламенту проголосував 52 голосами за проти 15 за доповідь, що закликає інші 26 країн ЄС просувати санкційну процедуру щодо верховенства права проти Варшави, що теоретично може призвести до припинення виборчих прав Польщі в блоці, резюмує ЗМІ.

Як відомо, Анджей Дуда переміг на виборах президента Польщі.