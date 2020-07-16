«Слуги» обрали кандидата у мери Києва



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Ірина Верещук змагатиметься за крісло мера Києва

Партія спільно з главою держави обрала єдиного кандидата з п'яти претендентів

Партія «Слуга народу» визначилася з кандидатом на вибори мера Києва. На засіданні партії був присутній президент Володимир Зеленський.

Так, на вибори мера столиці від провладної партії буде висуватися Ірина Верещук.

Про це повідомили народні депутати від монобільшості.

Праймеріз проходив за участі глави держави Володимира Зеленського та представників Офісу президента.

Зазначимо, про намір брати участь у виборах мера Києва заявили п'ять депутатів від «Слуги народу» — Ірина Верещук, Микола Тищенко, Олександр Дубінський, Олександр Качура та Дмитро Гурін.

15 липня Верховна Рада ухвалила постанову № 3809, за якою призначила чергові місцеві вибори на 25 жовтня 2020 року.

Згідно з ухваленим документом, 25 жовтня відбудуться чергові вибори депутатів місцевих рад і сільських, селищних, міських голів.

Також зазначимо, що 16 липня Рада прийняла у другому читанні Виборчий кодекс.

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