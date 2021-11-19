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    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)

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    Тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені - У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    Тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені
    фото Reuters

    Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти

    У Канаді через негоду та шторм оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє BBC.

    У результаті шторму, який обрушився на провінцію, було порушено залізничне й автомобільне сполучення.

    Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти. Влада не виключає, що жертв стихії може бути набагато більше.

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    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)

    Тим часом повідомляється, що вартість відновлення може перевищити 1 млрд канадських доларів ($790 млн).

    За даними радіомовної корпорації, тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені.

    Запаси на полицях магазинів також вичерпуються, і чиновники порадили жителям економити паливо.

    Прем'єр Британської Колумбії Джон Хорган оголосив про двотижневий надзвичайний стан.

    Як повідомлялося, у США оголошено надзвичайний стан, через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки.

    Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

    Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.

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    Теги: США Канада надзвичайний стан влада повінь
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    У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)