У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)
Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти
У Канаді через негоду та шторм оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє BBC.
У результаті шторму, який обрушився на провінцію, було порушено залізничне й автомобільне сполучення.
Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти. Влада не виключає, що жертв стихії може бути набагато більше.
Тим часом повідомляється, що вартість відновлення може перевищити 1 млрд канадських доларів ($790 млн).
За даними радіомовної корпорації, тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені.
Запаси на полицях магазинів також вичерпуються, і чиновники порадили жителям економити паливо.
Прем'єр Британської Колумбії Джон Хорган оголосив про двотижневий надзвичайний стан.
Як повідомлялося, у США оголошено надзвичайний стан, через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки.
Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.
Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.
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