У Канаді вирує негода: є загиблі, оголошено надзвичайний стан (фото)

Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти

У Канаді через негоду та шторм оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє BBC.

У результаті шторму, який обрушився на провінцію, було порушено залізничне й автомобільне сполучення.

Одна жінка загинула в результаті зсуву, дві людини зникли безвісти. Влада не виключає, що жертв стихії може бути набагато більше.

Тим часом повідомляється, що вартість відновлення може перевищити 1 млрд канадських доларів ($790 млн).

За даними радіомовної корпорації, тисячі сільськогосподарських тварин загинули в результаті повені.

Запаси на полицях магазинів також вичерпуються, і чиновники порадили жителям економити паливо.

Прем'єр Британської Колумбії Джон Хорган оголосив про двотижневий надзвичайний стан.

Як повідомлялося, у США оголошено надзвичайний стан, через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки.

Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.