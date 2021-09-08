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    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)

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    Пошкоджено понад 2 тисячі будинків - Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)

    Пошкоджено понад 2 тисячі будинків

    Фото: Reuters

    Тисячі людей постраждали

    Повінь накрила центральну частину Мексики. Є загиблі і тисячі постраждалих. Про це повідомляє BBC.

    Через потужні зливи в штаті Ідальго вийшла з берегів найбільша річка і затопила кілька населених пунктів.

    В результаті повені пошкоджено понад 2 тисячі будинків. Місцевим жителям рекомендують евакуюватися. До рятувальних робіт залучені військові.

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    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)
    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)
    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)
    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)
    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)
    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)

    Президент Мексики закликав жителів низинних районів перебратися в притулки або залишатися з родичами та друзями в більш безпечних місцях.

    Понад 3 тисячі людей постраждали від повені. За словами влади, дві людини загинули.

    Нагадаємо, раніше Геологічна служба США зафіксувала на півдні Мексики землетрус магнітудою 7,4. Внаслідок землетрусу поблизу Акапулько загинула щонайменше одна людина. 1,6 мільйона людей залишилися без електроенергії у Мехіко та штатах Мексика, Герреро, Оахака та Морелос.

    Минулого року на тихоокеанському узбережжі Мексики у штаті Оахака стався землетрус магнітудою 7,5 балів під час якого загинули щонайменше шість людей і було пошкоджено близько 500 будинків. У 2017 році в Мексиці був сильний землетрус, внаслідок якого були зруйновані будівлі та загинули десятки людей.

    Теги: трагедія стихійні лиха Мексика повінь
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    Мексику накрила потужна повінь. Є загиблі (фото, відео)