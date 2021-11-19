Порошенко у Канаді говорив про корупцію та свободу слова в Україні

Лідер «ЄС» розповів українській громаді Канади про поточну ситуацію у країні

Пʼятий президент України, лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко зустрівся з президентом Світового конґресу Українців Павлом Гродом та керівництвом української громади Канади, зокрема Конґресу українців Канади. Крім проблем нацбезпеки на зустрічі йшлося про корупцію та свободу слова в Україні.

Як повідомляє пресслужба «Євросолідарності», перш за все Порошенко подякував українській діаспорі за допомогу в консолідації світу на підтримку України, яка продовжує протистояти російській агресії.

«Лідер «Європейської солідарності» рішуче засудив ескалацію Росією безпекової ситуації на державному кордоні з Україною як з боку РФ шляхом скупчення військ, так і на білоруському напрямі через використанням мігрантів як зброї. Співрозмовники домовилися спільно працювати з метою посилення міжнародного санкційного фронту відсічі агресору, ціна за зухвалість якого має невпинно зростати», – йдеться у повідомленні.

Також під час зустрічі сторони обговорили енергетичну безпеку України в контексті використання Кремлем газу як політичної зброї.

«Відзначено спільність підходу щодо важливості зупинення «Північного потоку – 2», який ніколи не був економічним проектом, а є знаряддям гібридної агресії Москви проти України та Обʼєднаної Європи загалом», – повідомляє «ЄС».

Порошенко з канадськими українцями також обговорили малий прогрес України на шляху реформ, передусім у сфері верховенства права, незалежного правосуддя, корпоративного управління тощо.

На зустрічі йшлося про критичну необхідність ефективної боротьби з корупцією в Україні та про те, що існує «вибіркове правосуддя», з яким теж треба боротися.

Під час зустрічі також піднімалась тема свободи слова в Україні.

«Домовлено про подальшу кооординацію дій заради зміцнення стійкості України в протидії сучасним викликам і загрозам», – йдеться у повідомленні «ЄС».

До слова, раніше Порошенко розповів послу Британії про тиск на ЗМІ в Україні.

Нагадаємо, 18 листопада Порошенко вилетів на безпековий форум у Канаді.

Зазначимо, що міжнародний безпековий форум 2021 року відбудеться у канадському Галіфаксі. На нього з'їдуться вищі посадовці країн, голови військових відомств та дипломати.

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