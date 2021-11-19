Конгресмени США запропонували не визнавати Путіна президентом РФ

Раніше Путін говорив, що поки не ухвалив рішення про свою участь у виборах президента Росії у 2024 році

До палати представників Конгресу США надійшла пропозиція не визнавати Володимира Путіна президентом Росії, якщо він вирішить у 2024 році балотуватися на новий термін

Конгресмени Стів Коен та Джо Вілсон внесли до палати представників конгресу США резолюції про невизнання президента Росії Володимира Путіна главою держави, якщо він візьме участь у виборах 2024 року. Про це йдеться у їхньому пресрелізі.

«Резолюція наголошує на порушеннях при виборах, завдяки яким Путін перебуває при владі, і відстоює позицію, що його подальше перебування на посаді незаконне», – йдеться у релізі.

За словами конгресменів, поправки до конституції Росії від 2020 року «набрали чинності з порушенням законів та міжнародних зобов'язань», тому будь-яка спроба Путіна залишитися на посаді після закінчення його нинішнього та останнього терміну 7 травня 2024 року має спричинити невизнання з боку Сполучених Штатів.

Зазначається, що резолюція у разі прийняття матиме рекомендаційний, а не обов'язковий характер.

У липні 2020 року у Росії набули чинності зміни до Конституції. Згідно з ними, Путін отримав більше повноважень. Наприклад, його президентські терміни обнулилися, тобто тепер президент держави-агресора може балотуватися на пост президента у 2024 та 2030 роках.

У російській ЦВК стверджують, що 77,92% громадян підтримали поправки, а 21,27% проголосували проти.

У березні Державна дума Російської Федерації ухвалила у третьому читанні законопроєкт на виконання поправок до конституції, що дає право президентові РФ Володимиру Путіну знову балотуватися на посаду глави держави.

Нагадаємо, у березні 2020 року депутатка від «Єдиної Росії» Валентина Терешкова запропонувала внести в законопроєкт про зміни до Конституції РФ поправку про «обнуління» президентських термінів. Якщо правку схвалять, Путін може залишитися при владі ще на 12 років – до 2036 року.

25 червня в Росії проходило голосування щодо поправок до конституції і «обнулення» президентських термінів Володимира Путіна.

4 червня Володимир Путін підписав указ про «обнулення» свого президентства: таким чином після внесення поправок до Конституції він зможе правити до 2036 року.

Наприкінці жовтня Путін вніс до Думи поправки, які дозволять йому довічно залишитися при владі.

Раніше Путін погодився, так би мовити, обнулити свої терміни, якщо це підтримає Конституційний суд і громадяни РФ.

Додамо, що у грудні 2020 року лідер країни-агресорки заявив, що він начебто не визначився, чи буде йти у президенти у 2024 році.