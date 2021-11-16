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    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)

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    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    фото: mynorthwest.com

    Рятувальники штату Вашингтон назвали повінь найбільшою із 1990 року

    В американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки. Оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє CNN.

    Як повідомляється, губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан після декількох днів сильного вітру та дощу, які призвели до великих повеней у деяких частинах штату, закриттю автомагістралей, відключенню електрики й переміщенню сотень людей.

    Співробітники служби надзвичайних ситуацій в окрузі Ватком назвали це найбільшою повінню з 1990 року. За оцінками чиновників, понад 500 людей були переміщені зі своїх домівок. За даними Департаменту транспорту штату Вашингтон, багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через очікувані розливи річок.

    «Евакуація – найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені», – йдеться в повідомленні влади.

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    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)
    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)

    За даними ЗМІ, в одному з районів за останні 48 годин випало близько 10 сантиметрів опадів і може випасти ще стільки ж протягом наступних днів.

    Також повідомляється, через суворі погодні умови понад 97 тис. споживачів у штаті залишаються без електропостачання.

    Зазначимо, що одне з найбільших американських міст незабаром може зникнути. Йдеться про Чикаго. Небезпеку для населеного пункту становить найбільша кількість опадів за останні п’ять років, вочевидь, пов’язана з глобальними змінами клімату.

    Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

    Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.

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    Теги: США стихійні лиха надзвичайний стан рятувальники Вашингтон повінь дощ евакуація
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    У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)