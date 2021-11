У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)

В американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки. Оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан після декількох днів сильного вітру та дощу, які призвели до великих повеней у деяких частинах штату, закриттю автомагістралей, відключенню електрики й переміщенню сотень людей.

Both directions of I-5 in Bellingham will remain closed overnight due to slides and flooding. Please do not go around the closures. Crews will be on site staffing and we want them and everyone else to be safe. https://t.co/hMU4joWBac