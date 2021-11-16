У США оголошено надзвичайний стан: триває евакуація людей (фото, відео)

Рятувальники штату Вашингтон назвали повінь найбільшою із 1990 року

В американському штаті Вашингтон почалися повені. Через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки. Оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє CNN.

Як повідомляється, губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан після декількох днів сильного вітру та дощу, які призвели до великих повеней у деяких частинах штату, закриттю автомагістралей, відключенню електрики й переміщенню сотень людей.

Both directions of I-5 in Bellingham will remain closed overnight due to slides and flooding. Please do not go around the closures. Crews will be on site staffing and we want them and everyone else to be safe. https://t.co/hMU4joWBac — Washington State DOT (@wsdot) November 16, 2021

Співробітники служби надзвичайних ситуацій в окрузі Ватком назвали це найбільшою повінню з 1990 року. За оцінками чиновників, понад 500 людей були переміщені зі своїх домівок. За даними Департаменту транспорту штату Вашингтон, багатьом місцевим жителям рекомендували евакуюватися через очікувані розливи річок.

«Евакуація – найкращий варіант для людей, щоб захистити себе в разі сильної повені», – йдеться в повідомленні влади.

За даними ЗМІ, в одному з районів за останні 48 годин випало близько 10 сантиметрів опадів і може випасти ще стільки ж протягом наступних днів.

Current conditions on Cherry St in Sumas. Road closed to Canadian Border pic.twitter.com/bN09N8Q2rk — Sumas Police (@SumasPolice) November 15, 2021

Також повідомляється, через суворі погодні умови понад 97 тис. споживачів у штаті залишаються без електропостачання.

Зазначимо, що одне з найбільших американських міст незабаром може зникнути. Йдеться про Чикаго. Небезпеку для населеного пункту становить найбільша кількість опадів за останні п’ять років, вочевидь, пов’язана з глобальними змінами клімату.

Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.

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