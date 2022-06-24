У каналізації Лондона виявили вірус смертельної хвороби

Медики вже б'ють на сполох та називають це «національним інцидентом»

У стічних водах Лондона виявили вірус поліомієліту та оголосили це «національним інцидентом». Представники Національної служби охорони здоров’я Великої Британії попросили лікарів бути напоготові щодо випадків поліомієліту та закликали жителів британської столиці перевірити наявність у себе щеплень. Про це повідомляє Sciense.

Як повідомляє видання, джерело вірусу досі не встановлене. Однак припускають, що це був хтось з-поза меж Великої Британії, хто нещодавно отримав оральну вакцину проти поліомієліту (OPV), яка використовує живий, але ослаблений вірус. Таку вакцину Великобританія більше не використовує.

Наразі в країні не виявлено жодного випадку зараження вірусом поліомієліту. Проте зазначають, що багато його видів протікають безсимптомно. Проте влада британської столиці все одно б’є на сполох, адже у деяких районах Лондона рівень вакцинації нижчий за 90%.

Такі сліди в стічних водах уже виявляли і зазвичай досить швидко знову зникали. Проте цього разу вірус продовжував з’являтися в Лондоні протягом кількох місяців, і в останніх зразках виявилося кілька тісно пов’язаних його версій. Генетичні зміни свідчать про те, що вірус продовжує розвиватися, а, отже, він може поширюватися.

«Жодна країна не застрахована від повторного зараження поліомієлітом або його повторного появи, поки хвороба не буде викорінена повсюдно, – говорить Олівер Розенбауер, речник Глобальної ініціативи з ліквідації поліомієліту Всесвітньої організації охорони здоров’я. – Головне, що можуть зробити країни… це забезпечити суворий нагляд за хворобами та високий рівень охоплення вакцинацією, щоб мінімізувати ризик і наслідки повторної появи».

Довідково

Поліомієліт – інфекційне захворювання, яке спричиняє поліовірус. Він поширюється від людини до людини найчастіше через фекалії та слину, якими забруднено руки, їжу та воду.

Захворіти на поліомієліт може кожна невакцинована людина – і дитина, і дорослий. Але найбільш сприйнятливі до вірусу поліомієліту діти у віці до п’яти років.

Перебіг хвороби характеризується ураженням центральної нервової системи, виникненням паралічів. Хвороба може призвести до смерті.

Поліомієліт неможливо вилікувати, але цій смертельно небезпечній хворобі можна запобігти завдяки вакцинації.

Нагадаємо, у кінці січня в Україні було зареєстровано ще один випадок поліомієліту: що треба знати батькам.