У Косово пригрозили заарештувати главу МЗС Сербії



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Глава міністерства закордонних справ Сербії Івіца Дачич

«Як тільки сербський глава МЗС перетне наш кордон – він буде одразу арештований», заявив радник глави МЗС Косова

Радник косовського міністра закордонних справ Єтлір Зіберай заявив, що глава міністерства закордонних справ Сербії Івіца Дачич буде затриманий, як тільки вступить на територію Косова.

Про це повідомляє B92 з посиланням на заяву Зіберая у вівторок.

«Ні Івіца Дачич, ні будь-хто інший із Белграда не має права втручатися у нашу операцію зі встановлення законності. Ніхто не може без дозволу косовської влади входити на територію Косова, або її залишати. Тому, як тільки сербський глава МЗС перетне наш кордон – він буде одразу арештований», - йдеться в повідомленні.

Раніше президент Сербії Олександр Вучич розпорядився привести в боєготовність всі підрозділи сербської армії і спецназу.

Про це він оголосив після того, як підрозділи косовського спецназу провели операцію в чотирьох громадах на півночі краю, в яких проживають серби. В акції були задіяні 73 спецавтомобілі.

Затримано 23 особи, серед яких - семеро поліцейських. Затримано було і двох співробітників місії ООН в Косові, один з яких - громадянин Росії. Пізніше його відпустили.

Представники косовської влади заявляють, що йдеться про акцію з боротьби з організованою злочинністю, яку схвалила прокуратура Приштини.

Їх слова підтверджують Міжнародні сили з підтримки миру в Косові. Там кажуть, що на півночі регіону немає ніяких військових сил, а проходить тільки поліцейська операція.

У вівторок ввечері з сербського міста Кралєво до кордону Косова виїхала колона військових автомобілів з солдатами і озброєнням