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У Латвії горить завод із виробництва безпілотників (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Латвії горить завод із виробництва безпілотників (фото)
На місці події працюють 50 пожежників
фото: delfi.lv

Жителів Марупського краю закликали закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію

Сьогодні, 7 лютого, у латвійському місті Маруп сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Про це повідомляє Delfi.

Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.

Жителів Марупського краю закликали закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

Виклик про пожежу надійшов о 15:14. На місці рятувальники встановили, що будівля підприємства горить відкритим полум'ям, а вогонь швидко поширюється.

4 фото
На весь екран

На місці працюють 50 пожежників, залучено дев'ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Інформація про постраждалих не надходила, проте на місці події чергують карети швидкої допомоги.

Як повідомлялося, щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.

Нагадаємо, у Таїланді під час зльоту російського туристичного літака спалахнув двигун та вибухнули шини.

Теги: безпілотник Латвія рятувальники завод пожежа

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