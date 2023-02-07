У Латвії горить завод із виробництва безпілотників (фото)

Жителів Марупського краю закликали закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію

Сьогодні, 7 лютого, у латвійському місті Маруп сталася масштабна пожежа на заводі з виробництва безпілотників Edge Autonomy. Внаслідок пожежі утворилося сильне задимлення. Про це повідомляє Delfi.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Заступник директора Edge Autonomy Яніс Вілманіс повідомив, що пожежа завдала великих збитків, проте точні її масштаби поки невідомі.

Жителів Марупського краю закликали закрити вдома вікна, двері та вимкнути вентиляцію.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Виклик про пожежу надійшов о 15:14. На місці рятувальники встановили, що будівля підприємства горить відкритим полум'ям, а вогонь швидко поширюється.

4 фото На весь екран







На місці працюють 50 пожежників, залучено дев'ять автоцистерн, три автодрабини, а також команда рятувальників з ризького аеропорту з єдиною в Латвії автоцистерною місткістю 35 тонн води.

Інформація про постраждалих не надходила, проте на місці події чергують карети швидкої допомоги.

Як повідомлялося, щонайменше 36 людей загинули внаслідок пожежі на заводі в провінції Хенань у Китаї.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, у Таїланді під час зльоту російського туристичного літака спалахнув двигун та вибухнули шини.