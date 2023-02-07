Маштабна пожежа у Туреччині. Добу палає порт вартістю $1 млрд (відео)
Сильну пожежу у морському порту міста Іскандерун, що південній частині Туреччини, не можуть локалізувати уже 24 години
Вчора, після землетрусів із центром у Кахраманмараші, який торкнувся 10 провінцій Туреччині, у морському порту міста Іскендерун (провінція Хатай), що на півдні країни, спалахнула маштабна пожежа в перекинутих підземними поштовхами металевих контейнерах.
Дим та смог, що піднімаються у повітрі, внаслідок пожежі, досі видно по всьому місту, адже незважаючи на всі зусилля пожежників та рятувальників, джерело загоряння досі не локалізувано.
İskenderun limanı cayır cayır yanıyor! #deprem #iskenderun #liman #Turkey #hatay #seferberlik #sondakikadeprem #PrayersForTurkey pic.twitter.com/98fIpitYny— Lisanlar Topluluğu (@LisanToplulugu) February 7, 2023
Міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі заявив, що на допомогу було викликано пожежний вертоліт T70, і він продовжує працювати над усуненням вогню у порту.
İskenderun Limanı’ndaki yangına T70 yangın söndürme helikopterimizin müdahalesi devam ediyor.— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) February 7, 2023
Bir olacağız, tüm zorlukları birlikte aşacağız. pic.twitter.com/ggE0ifpDCc
«Наш пожежний вертоліт T70 продовжує тушити пожежу в порту Іскендерун. Ми будемо єдині, і разом подолаємо всі труднощі від цієї пожежі», — заявив Вахіт Кірішчі журналістам видання Milliyet.
На місці продовжують працювати рятувальники, пожежежні машини і військові, також біля території порту чергують карети швидкої допомоги.
Серед іншого повідомляється, що причини і обставини пожежі ще буде встановлено подальшим слідством. За однією із версій загорітись могли пластикові деталі які знаходились у одному із металевих контейнерів у порту.
Приватний порт міста Іскандерун належав компанії бізнесмена Ніхата Оздеміра. У 2019 році він продав 20% акцій порту міжнародному фонду інфраструктурних інвестицій «InfraMed Infrastructure». Вартість порту оцінюють, щонайменше, у $1 млрд.
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