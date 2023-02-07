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Маштабна пожежа у Туреччині. Добу палає порт вартістю $1 млрд (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Маштабна пожежа у Туреччині. Добу палає порт вартістю $1 млрд (відео)
У Туреччині не можуть ліквідувати велику пожежу у морському порту
фото: www.sondakika.com

Сильну пожежу у морському порту міста Іскандерун, що  південній частині Туреччини, не можуть локалізувати уже 24 години

Вчора, після землетрусів із центром у Кахраманмараші, який торкнувся 10 провінцій Туреччині, у морському порту міста Іскендерун (провінція Хатай), що на півдні країни, спалахнула маштабна пожежа в перекинутих підземними поштовхами металевих контейнерах.

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Дим та смог, що піднімаються у повітрі, внаслідок пожежі, досі видно по всьому місту, адже незважаючи на всі зусилля пожежників та рятувальників, джерело загоряння досі не локалізувано. 

Міністр сільського та лісового господарства Вахіт Кірішчі заявив, що на допомогу було викликано пожежний вертоліт T70, і він продовжує працювати над усуненням вогню у порту. 

«Наш пожежний вертоліт T70 продовжує тушити пожежу в порту Іскендерун. Ми будемо єдині, і разом подолаємо всі труднощі від цієї пожежі», — заявив Вахіт Кірішчі журналістам видання Milliyet.

На місці продовжують працювати рятувальники, пожежежні машини і військові, також біля території порту чергують карети швидкої допомоги.

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Серед іншого повідомляється, що причини і обставини пожежі ще буде встановлено подальшим слідством. За однією із версій загорітись могли пластикові деталі які знаходились у одному із металевих контейнерів у порту.  

Приватний порт міста Іскандерун належав компанії бізнесмена Ніхата Оздеміра. У 2019 році він продав 20%  акцій порту міжнародному фонду інфраструктурних інвестицій «InfraMed Infrastructure». Вартість порту оцінюють, щонайменше, у $1 млрд.

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Теги: відео Алі Сов Порту рятувальники військові вертоліт слідство пожежа

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