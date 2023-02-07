Знову горить: у Росії сталася пожежа на нафтобазі (відео)

Пожежа зайнялася на нафтопереробному заводі в Нижньогородській області Росії

У місті Кстово Нижньогородській області Росії горить нафтобаза «Лукойлу». Про це повідомляють у російських ЗМІ.

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Зазначається, що прокуратура області вже організувала перевірку за фактом загоряння на промисловому підприємстві. До місця подій виїхали працівники Кстовської міської прокуратури. За попередніми даними, горить одна із колон із бензином. Пожежі надано третій рівень складності. Жертв та постраждалих немає.

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Причиною займання могла стати розгерметизація колони з нафтопродуктом. Хмари чорного густого диму підіймаються на кілька десятків метрів, видно і полум’я.

Додамо, що пожежа на нафтобазі Кстово сталась також й 22 березня 2022 року. Тоді ж площа загоряння становила 500 квадратних метрів, горіли сім цистерн із дизельним паливом.

Нагадаємо, що це не перший раз, коли в Росії горять нафтобази. Так, наприклад, у квітні 2022 року величезна пожежа сталася на нафтобазі «Транснєфть Брянск Дружба» у Брянську.

У жовтні 2022 року горіла нафтобаза й у тимчасово окупованому Шахтарську на Донеччині. Горіли цистерни з паливом окупантів.