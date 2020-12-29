Латвія вводить комендантську годину на період новорічних вихідних
Комендантська година діятиме з четверга, 31 грудня до понеділка, 4 січня і з п'ятниці, 8 по неділю, 10 січня за 22:00 до 5:00
У Латвії уряд вирішив ввести комендантську годину на період новорічних вихідних.
Про це повідомляє Delfi.
Прем'єрміністр Крішьяніс Каріньш заявив, що в Латвії за останній тиждень щодня від коронавірусу вмирає в середньому 17 осіб, і це «потрібно зупинити».
Режим надзвичайного стану продовжено до 7 лютого.
Комендантська година діятиме з четверга, 31 грудня до понеділка, 4 січня і з п'ятниці, 8 по неділю, 10 січня за 22:00 до 5:00.
Глава Держполіції Арманд Рукс пояснив, що кожен випадок порушення комендантської години розглядатиметься індивідуально. Якщо людина вийшла в цілодобову аптеку за ліками – «це зовсім інша ситуація, аніж якщо вночі хтось п'яний ходитиме по місту і веселитиметься».
Тих, хто зможе пояснити, з якої поважної причини він вийшов на вулицю, його можуть і не оштрафувати.
До 17 січня продовжується обмеження планових медичних послуг. Допомагати контролювати дотримання комендантської години буде армія. Планується залучити кілька сотень військових.
30 грудня буде ще одне засідання Кабміну, де нові обмеження будуть прийняті в остаточній редакції. Обговорюватиметься, зокрема, те, що буде зі школами і до якого числа буде заборонено надання косметичних та інших послуг.