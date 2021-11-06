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    У Латвії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19 в ЄС

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    За два тижні за показником захворюваності Латвія залишалася на першому місці в ЄС - У Латвії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19 в ЄС
    За два тижні за показником захворюваності Латвія залишалася на першому місці в ЄС
    фото: з відкритих джерел

    Латвія також на першому місці за показником захворюваності

    Минулого тижня Латвія досягла найвищого рівня смертності пацієнтів з діагнозом Covid-19 серед країн Євросоюзу та Європейської економічної зони (ЄЕЗ), випередивши Румунію і Болгарію. Про це повідомляє агентство ЛЕТА.

    За останні два тижні з 18 по 31 жовтня в Латвії рівень смертності пацієнтів з діагностованим Covid-19 досяг 244,8 випадку на мільйон жителів.

    За Латвією слідують Болгарія з 242,7 і Румунія з 230,3 смертей на мільйон населення за попередні два тижні.

    При цьому середній рівень смертності від Covid-19 в ЄС і ЄЕЗ за цей період склав 27,2 випадки на мільйон населення.

    Також за два тижні за кумулятивним показником захворюваності Латвія залишалася на першому місці серед країн ЄС – 1757,3 випадки на 100 тис. жителів. Однак в останні дні ситуація змінилася, і на початку цього тижня Естонія випередила Латвію щодо захворюваності.

    Тільки Словенія і Хорватія близькі до країн Балтії за рівнем захворюваності – там він теж перевищує 1 тис. випадків на 100 тис. населення. Середній рівень захворюваності в країнах ЄС та ЄЕЗ за попередні два тижні становить 306,2 випадки на 100 тис. населення.

    Теги: ЄС Естонія Румунія Латвія Болгарія Хорватія Словенія населення
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    У Латвії зафіксовано найвищий рівень смертності від Covid-19 в ЄС