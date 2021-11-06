У Швейцарії влада розігрує поїздку на танку для щеплених

Влада Женеви заохочує до вакцинації розіграшами пізнавальних екскурсій

Влада Женеви запропонувала взяти участь у розіграші відвідування урядового бомбосховища і поїздки на танку в Женевському аеропорту тим, хто з 8 по 14 листопада отримає першу дозу вакцини від Covid-19, йдеться в заяві уряду кантону Женеви, повідомляють ЗМІ.

Швейцарія із 8 по 14 листопада проводить Національний тиждень імунізації, у межах якого планується інформувати населення про користь вакцини від Covid-19 і закликати тих, хто досі сумнівався, поставити собі перший укол. Влада витратить на ці цілі 96 млн франків.

«Кожен, хто отримає свою першу дозу під час Національного тижня імунізації, може, якщо забажає, взяти участь у розіграші унікальних моментів Женеви. Наприклад, відвідування із заступником голови Державної ради урядового бомбосховища, розташованого в Старому місті, екскурсія по озеру із навігаційною поліцією, спуск на спецобладнанні з висотної будівлі з бригадою громадської безпеки, катання на танку «Піранія» по злітно-посадковій смузі аеропорту Женеви або виставка бригади собак», – йдеться у повідомленні на сайті уряду кантону Женеви.

В даний час рівень зараження коронавірусом у Швейцарії знову збільшується. Захворюваність загалом за останній тиждень зросла майже на 30% порівняно з попереднім тижнем. В середньому на добу реєструється близько 1,7 тис. нових випадків. Також на 20% зросла кількість госпіталізацій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у сільських районах Індонезії почали роздавати курчат, щоб стимулювати жителів вакцинуватися від Covid-19. Програма реалізувалася в окрузі Чіанжур на заході острова Ява. Курчат роздають людям від 45 років і старше після того, як вони зроблять щеплення.

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В австрійській столиці Відні відкрили пункт вакцинації від коронавірусу у будинку «Фунпаласт».

За словами менеджера борделя Петера Ласкаріса, їхній громадський будинок – єдине місце у Відні, де можна щепитися і вночі. Повідомляється, що при вакцинації у борделі відвідувачі отримають сертифікат на 30 євро, який можна витратити в закладі.

Раніше Ляшко розповів, коли українці зможуть отримати бустерну дозу вакцини.