За сексизм і дискримінацію: опозиція вимагає відсторонити Арахамію від пленарних засідань

«Європейська солідарність» вимагає від Регламентного комітету покарати депутата за сексистські і дискримінаційні висловлювання

«Європейська солідарність» вимагає відсторонити від участі у п'ятьох пленарних засіданнях голову фракції «Слуга народу» Давида Арахамію. Накласти покарання на депутата вимагають за сексистські і дискримінаційні висловлювання. Про це на свої сторінці у Facebook повідомила народна депутатка Ірина Геращенко.

«Європейська солідарність» звернулася до Регламентного комітету з вимогою відсторонити від п'яти пленарних засідань за сексистські і дискримінаційні висловлювання керівника фракції «Слуга народу» Давида Арахамію», – повідомила депутатка.

Ірина Геращенко нагадала, що під час брифінгу в приміщенні Верховної Ради Арахамія заявив, що «українське суспільство не готове сприйняти жінку-міністра оборони».

«Це не перший випадок печерного сексизму з вуст обличчя монобільшості. Як і не перший випадок дискримінаційних висловлювань на адресу українців. Раніше Давид Арахамія дозволив собі заявити, що корупція – в ДНК українців. Мені навіть важко уявити, як би подібні сентенції від спікера партії влади сприйняли, наприклад, в США, Німеччині чи Ізраїлі, якби хтось посмів подібне сказати про американців, німців чи євреїв», – зазначила вона.

«Наша політична команда надто багато доклала для наближення України до ЄС, де рівність, недискримінація, права людини є фундаментальними цінностями. Ми не дозволимо новій владі перекреслити все це і створити суспільство, де є дискримінація за статтю чи національністю», – написала Геращенко.

Депутатка також розповіла, що «сексистські заяви керівника «Слуг народу» викликали справжнє обурення серед жінок-військовослужбовців Збройних сил».

«Ми з колегами отримуємо сотні смс з вимогою захистити право українок займати найвищі державні посади, в тому числі в секторі безпеки і оборони», – додала вона.

За словами Геращенко, на наступному сесійному тижні фракція «Європейської солідарності» вимагатиме від Регламентного комітету розглянути питання про відсторонення Арахамії від засідань.

Як відомо, нардепку від «Слуги народу» Галину Третьякову відсторонили від п'яти пленарних засідань Верховної Ради. Відповідне рішення на сьогоднішньому засіданні підтримали 234 нардепи.

Нагадаємо, під час засідання Верховної Ради 8 жовтня депутат «Партія «За майбутнє» Ігор Палиця звернувся до франції «Слуга народу». «Щойно у вашому партійному чаті керівниця комітету, який має опікуватися дітьми, пані Третьякова написала про смерть Полякова, що одним ворогом менше», – сказав він. Після цих слів у залі Верховної Ради прозвучали вигуки «Ганьба».

Утім, нардепка не вибачилася за свої слова, а навпаки дорікнула порушенням свободи слова.

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