У Литві на виборах лідирують опозиційні консерватори



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Перший тур виборів визначає, кому дістануться 70 депутатських місць за партійними списками

У виборах брали участь 47,2% виборців, що на три відсотки менше, ніж на попередніх виборах

Після першого туру виборів в Сейм литовської республіки в неділю, 11 жовтня, підраховано понад 50 відсотків виборчих бюлетенів.

Про це йдеться у даних на сайті Литовського національного радіо і телебачення (LRT).

За попередніми даними, лідирують опозиційні консерватори — партія «Союз Вітчизни — Християнські демократи Литви» (СО-ХДЛ) набирає 22,29% голосів виборців. Правлячий Союз селян і «зелених» Литви (СЗК) набирає поки що 18,89%.

Згідно з останніми даними, слідом йдуть Партія праці (ПТ) з попереднім результатом 10,5%, що дозволяє їй знову опинитися в парламенті, і Соціал-демократична партія Литви (СДПЛ), у якої 9,79%.

П’ятивідсотковий бар’єр долають Партія свободи і опозиційний Союз лібералів, що вперше беруть участь у виборах. Учасник нинішньої урядової коаліції Литовська соціал-демократична партія праці (ЛСДПТ) поки не долає п’ятивідсоткового бар’єру, як і решта 10 партій, допущених до голосування. Результати можуть бути скориговані після підрахунку всіх бюлетенів у великих містах, остаточні підсумки першого туру оголосять 12 жовтня.

Нову урядову коаліцію, можливо, створять СЗК разом з ПТ і СДПЛ, заявив чинний прем’єр-міністр Литви Саулюс Скверняліс. Альтернативний варіант — коаліція СЗК з Союзом лібералів і Партією свободи, наводить слова прем’єра литовське видання Delfi.lt.

У виборах брали участь 47,2% виборців, що на три відсотки менше, ніж на попередніх виборах. На явку могли вплинути пов’язані з пандемією особливі умови, в яких проходять парламентські вибори. У литовському Сеймі 141 депутатський мандат.

Перший тур виборів визначає, кому дістануться 70 депутатських місць за партійними списками. Другий тур по одномандатних округах пройде 25 жовтня.

Нагадаємо, у Литві 11 жовтня розпочались чергові парламентські вибори.