У Таджикистані вибори президента визнали такими, що відбулися



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На виборах президента проголосували близько 71% виборців

Вибори президента Таджикистану визнані такими, що відбулися. На виборах президента проголосували близько 71% виборців.

Про це повідомляє інформаційне агентство Avesta.

Таким чином, на виборах президента Таджикистану проголосувало більше половини виборців, відповідно до статті 34 Конституційного закону «Про вибори президента республіки Таджикистан» вибори президента в країні визнані такими, що відбулися.

Нагадаємо,11 жовтня в Таджикистані проходили вибори президента Таджикистану.

На пост глави держави претендують п'ять кандидатів. Серед них є чинний президент Емомалі Рахмон, який був висунутий Федерацією незалежних профспілок, Союзом молоді та Народної демократичної партією Таджикистану.

Також у виборах беруть участь Абдухалім Гаффорзода від соціалістів, Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ Таджикистану, Міродж Абдуллоев від комуністів і Рустам Латіфзода від аграріїв.