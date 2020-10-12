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    У світі

    У Таджикистані вибори президента визнали такими, що відбулися

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    У Таджикистані вибори президента визнали такими, що відбулися

    На виборах президента проголосували близько 71% виборців

    Вибори президента Таджикистану визнані такими, що відбулися. На виборах президента проголосували близько 71% виборців.

    Про це повідомляє інформаційне агентство Avesta.

    Таким чином, на виборах президента Таджикистану проголосувало більше половини виборців, відповідно до статті 34 Конституційного закону «Про вибори президента республіки Таджикистан» вибори президента в країні визнані такими, що відбулися.

    Нагадаємо,11 жовтня в Таджикистані проходили вибори президента Таджикистану.

    На пост глави держави претендують п'ять кандидатів. Серед них є чинний президент Емомалі Рахмон, який був висунутий Федерацією незалежних профспілок, Союзом молоді та Народної демократичної партією Таджикистану.

    Також у виборах беруть участь Абдухалім Гаффорзода від соціалістів, Рустам Рахматзода від Партії економічних реформ Таджикистану, Міродж Абдуллоев від комуністів і Рустам Латіфзода від аграріїв.

    вибори партії Таджикистан Соціалістична партія президент
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