У Литву доставили військову техніку США

У прибалтійській країні розміститься підрозділ зі складу 1-ї американської піхотної дивізії.

У порту литовської Клайпеди вивантажилася важка військова техніка США для розміщеного в Литві ротаційного батальйону американської армії. Про це напередодні повідомило Міноборони Литви..

«Всього для ротаційного батальйону доставлено близько 300 одиниць техніки, в тому числі танки Abrams і бойові машини піхоти Bradley», - йдеться в повідомленні.

Техніка доставлена в рамках підготовки до ротації американського підрозділу. У грудні минулого року для спільних навчань у Литву прибув 2-й батальйон 8-го кавалерійського полку армії США. Його змінить підрозділ зі складу 1-ї піхотної дивізії із Форту Райлі (штат Канзас).

Із квітня 2014 року в рамках місії Атлантична рішучість (Atlantic Resolve) в Литві для посилення східного флангу НАТО розміщується змінний контингент армії США різної чисельності. Було проведено більше десяти його ротацій.

Зазначимо, Литва залучить гелікоптери для захисту кордонів від нелегалів з Білорусі.

Нагадаємо, що 3 липня на кордоні Литви та Білорусі литовські прикордонники відкрили попереджувальну стрілянину. Вони також застосували сльозогінний газ проти нелегальних мігрантів з білоруського боку. Про це повідомляє сайт Служби охорони державного кордону.

За словами президента Литви Ґітанаса Наусєди, режим Білорусі використовує міграцію для того, щоб здійснювати тиск на Литву та на Євросоюз.

Також литовський президент оголосив про скликання у понеділок, 12 липня, спеціального засідання Ради нацбезпеки у зв’язку із ситуацією на кордоні з Білоруссю.

Також Литва хоче виділити €42 млн на зміцнення свого кордону з Білоруссю.

Окрім того, 5 липня МЗС Литви акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.