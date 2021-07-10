Тихановська розповіла про неофіційну зустріч із Зеленським у Вільнюсі

Білоруська опозиція на чолі з Тихановською отримала легальний статус у Литві

Білоруська опозиціонерка розповіла про підтримку з боку України

Лідер білоруської опозиції і ймовірний переможець останніх президентських перегонів у цій країні Світлана Тихановська мала неофіційну зустріч з українським президентом Володимиром Зеленським під час його візиту до Литви та постійно відчуває підтримку з боку керівництва України. Про це Тихановська сказала в інтерв’ю виданню «Сьогодні».

«Так, ми на зв’язку, звичайно, з представниками уряду України. Ось. Я одного разу зустрічалася онлайн з паном Кулебою, позавчора ми перетиналися з Володимиром Зеленським на заході у Литві. Офіційних зустрічей у нас не було, але ви знаєте, як сильно ми відчуваємо підтримку України», – сказала Тихановська.

«І те, що Україна приєднується до санкцій Євросоюзу, вказує на те, що Україна – з білоруським народом», – додала білоруська опозиціонерка.

Як повідомлялося, МЗС Литви 5 липня акредитувало демократичне представництво білорусів, надавши, таким чином офіційний статус команді очільниці білоруської опозиції Світлани Тихановскої, яка працює у Вільнюсі.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський 6-7 липня відвідав із візитом Литву, де взяв участь у четвертій міжнародній конференції з питань реформ в Україні.

Під час тристоронніх переговорів з президентом Литви Гітанасом Наусєдою та очільником Європейської ради Шарлем Мішелем він наголосив на незмінності стратегічного курсу України на набуття повноправного членства у Євросоюзі.