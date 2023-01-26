В Одесі прилунали потужні вибухи

Офіційної інформації про прильоти або збиття ракет немає

Жителі Одеси під час повітряної тривоги почули гучні вибухи. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Офіційної інформації про прильоти або збиття ракет немає.

Раніше повідомлялося про вибухи на Київщині.

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Нагадаємо, в Україні зранку 26 січня оголошена масштабна повітряна тривога. Моніторингові групи повідомляють про ймовірні пуски ракет. У кількох областях екстрені відключення світла.

У ніч на 26 січня російські окупанти атакували Україну дронами-камікадзе іранського виробництва Shahed-136/131. За попередніми даними противник застосував 24 ударних безпілотники, усі вони були знищені українськими силами оборони.

До слова, триває 337-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському та Новопавлівському напрямках. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії. На Куп’янському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.