  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    У Мексиці зіткнулися автобуси: загинули 16 людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У Мексиці зіткнулися автобуси: загинули 16 людей

    Аварія автобуса з шахтарями та мікроавтобуса сталася на 152 кілометри шосе Internacional.

    У мексиканському штаті Сонора зіткнулися автобуси, загинули 16 людей.

    Про це повідомляє Taiwan News.

    Зазначають, що аварія автобуса з шахтарями та мікроавтобуса сталася на 152 кілометри шосе Internacional.

    У результаті ДТП загинуло 16 людей, 13 осіб поранені.

    «В результаті аварій травми отримали 13 співробітників компаній, які знаходяться в стабільному стані, керівник автобуса — у критичному ... К сожалении, погибли 16 человек, які перебували в автомобілі компанії Tepsa», — розповідає в повідомленні Пенмонт, яке опублікувало своє видання Sol de Puebla.

    Тим часом, в Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.

    А у Вінниці по вулиці Соборній сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги.

    Теги: ДТП автомобіль аварія Мексика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies