У Мексиці зіткнулися автобуси: загинули 16 людей

Аварія автобуса з шахтарями та мікроавтобуса сталася на 152 кілометри шосе Internacional.

У мексиканському штаті Сонора зіткнулися автобуси, загинули 16 людей.

Про це повідомляє Taiwan News.

Зазначають, що аварія автобуса з шахтарями та мікроавтобуса сталася на 152 кілометри шосе Internacional.

У результаті ДТП загинуло 16 людей, 13 осіб поранені.

«В результаті аварій травми отримали 13 співробітників компаній, які знаходяться в стабільному стані, керівник автобуса — у критичному ... К сожалении, погибли 16 человек, які перебували в автомобілі компанії Tepsa», — розповідає в повідомленні Пенмонт, яке опублікувало своє видання Sol de Puebla.

Тим часом, в Одесі, 4 квітня, на перехресті вулиці Краснова та Адміральського проспекту зіткнулися легковик і автомобіль служби Uklon. Таксі вилетіло на тротуар і вдарилося об стовп.

А у Вінниці по вулиці Соборній сталася аварія за участі легковика Dacia Logan та автомобіля швидкої допомоги.