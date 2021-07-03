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    У Мексиканській затоці під водою горить нафтовий трубопровід

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    У Мексиканській затоці під водою горить нафтовий трубопровід

    За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів

    У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. Про це повідомляє Reuters.

    Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів.

    У гасінні вогню над поверхнею води залучені три допоміжних судна.

    Reuters, посилаючись на власні джерела, стверджує, що пожежа наразі під контролем. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал, який знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ, теж поки не виникло.

    Ku Maloob Zaap - один із найпродуктивніших проєктів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 млн барелів щоденного видобутку нафти. На момент інциденту розробка виробляла 726 тисяч барелів сировини на день (bpd).

    Нагадаємо, у Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія».

    Тим часом, у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів.

    Теги: пожежа нафтопродукти Мексика
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    У Мексиканській затоці під водою горить нафтовий трубопровід