У Мексиканській затоці під водою горить нафтовий трубопровід

За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів

У Мексиканській затоці сталась пожежа на підводному трубопроводі, що експлуатується мексиканською державною нафтовою компанією Pemex. Про це повідомляє Reuters.

Інцидент стався біля узбережжя міста Сьюдад-дель-Кармен в південно-східному штаті Кампече. За попередніми даними, причиною інциденту став витік, викликаний несправністю одного з клапанів на глибині 78 метрів.

У гасінні вогню над поверхнею води залучені три допоміжних судна.

Incendio registrado en aguas del Golfo de México



A 400 metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Una válvula de una línea submarina habría reventado y provocado el incendio



Esta fuera de control hace 8 horas pic.twitter.com/KceOTDU1kX — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Reuters, посилаючись на власні джерела, стверджує, що пожежа наразі під контролем. Відомостей про постраждалих або загиблих не надходило, необхідності евакуювати персонал, який знаходяться поруч з місцем події видобувних платформ, теж поки не виникло.

Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku Maloob Zaap)



Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

Ku Maloob Zaap - один із найпродуктивніших проєктів Pemex, на який припадає понад 40% з 1,68 млн барелів щоденного видобутку нафти. На момент інциденту розробка виробляла 726 тисяч барелів сировини на день (bpd).

Нагадаємо, у Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія».

Тим часом, у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів.