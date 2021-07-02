У Румунії горить нафтопереробний завод (відео)

Високий стовп диму видно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст

За попередніми даними, в результаті вибуху поранення отримали двоє людей

У Румунії, поблизу міста Констанца, стався вибух на найбільшому в країні нафтопереробному заводі «Петромідія». Про це повідомляє портал Digi24.

Вибух на нафтопереробному заводі, який супроводжувався великою пожежею, стався близько полудня за 25 км на північ від Констанци.

Високий стовп диму видно з пляжів Мамая та інших прилеглих міст, включаючи Констанцу, де мешканці також повідомили, що почули гучний вибух, перш ніж побачили дим.

На місце події було направлено вісім пожежних автомобілів, дві машини швидкої допомоги та одне мобільне відділення реанімації. За попередніми даними, в результаті вибуху поранення отримали двоє людей.

Нагадаємо, у Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння тривало кілька годин. Кадри пожежі в мотелі поблизу замку «Паланок» з дрону зняли журналісти.

В ДСНС Закарпаття розповідають, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення. Пожежу 26 рятувальників гасили майже 3 години. О 17:10 пожежу було локалізовано. Повністю ліквідувати займання вдалося тільки близько 18:30.

Тим часом, у канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів.