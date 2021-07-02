У Канаді згоріло ціле містечко (відео)

30 червня евакуювали понад 1000 людей у Літтоні та його околиця

Близько 90% поселення згоріло, включаючи центр містечка

У канадській провінції Британська Колумбія лісова пожежа знищила майже все містечко Літтон й пошкодила місцеву гідроелектростанцію. Вогонь поширюється у країні на тлі низки температурних рекордів. Про це повідомляє Reuters.

Спричинена після трьох днів рекордних температур лісова пожежа знищила більшу частину містечка Літтон, що на заході Канади. У четвер, 1 липня, у зв'язку з більшим поширенням вогню влада видала нові накази про евакуацію населення.

Зазначається, що 30 червня евакуювали понад 1000 людей у Літтоні та його околицях після того, як швидке поширення вогню охопило дану громаду, застаючи її жителів зненацька.

За словами одного із чиновників, таким чином близько 90% поселення згоріло, включаючи центр містечка. Також частково заблоковано доступ до основних магістралей, що ведуть до Літтона. Наразі причину пожежі ще встановлюють.

Прем'єр-міністр Британської Колумбії Джон Хорган додав, що за 1 липня у провінції зареєстрували 62 нові пожежі, що змусило владу видати нові накази про евакуацію близько 700 людей.

Тим часом, у Мукачеві Закарпатської області загорівся мотель «Водолій». Гасіння тривало кілька годин. Кадри пожежі в мотелі поблизу замку «Паланок» з дрону зняли журналісти Mukachevo.net. В ДСНС Закарпаття розповідають, що осередком загорання стали підсобно-складські приміщення. Пожежу 26 рятувальників гасили майже 3 години.