У Києві на ходу загорілась елітна автівка (відео)

Внаслідок пожежі автомобіль Audi S6 отримав серйозні пошкодження

1 липня ввечері на вул. Пухівській, 7 у Деснянському районі столиці горів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

На місце було направлено рятувальників двох Державних пожежно-рятувальних частин.

По прибуттю було встановлено, що під час руху сталося загоряння в автомобілі Audi S6. Власнику не вдалось самостійно загасити пожежу, тому він викликав на допомогу вогнеборців, які за 20 хвилин ліквідували займання.

Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, передня частина кузова, лакофарбове покриття.

На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

Жертв і постраждалих немає.

Причину пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

Як повідомлялося, 30 червня у центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького напроти входу в НАК «Нафтогаз України», загорівся елітний автомобіль Mercedes-Benz.