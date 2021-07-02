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    У Києві на ходу загорілась елітна автівка (відео)

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    В автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, передня частина кузова - У Києві на ходу загорілась елітна автівка (відео)
    В автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, передня частина кузова
    Фото: скріншот із відео

    Внаслідок пожежі автомобіль Audi S6 отримав серйозні пошкодження

    1 липня ввечері на вул. Пухівській, 7 у Деснянському районі столиці горів автомобіль. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    На місце було направлено рятувальників двох Державних пожежно-рятувальних частин.

    По прибуттю було встановлено, що під час руху сталося загоряння в автомобілі Audi S6. Власнику не вдалось самостійно загасити пожежу, тому він викликав на допомогу вогнеборців, які за 20 хвилин ліквідували займання.

    Внаслідок пожежі в автомобілі пошкоджено моторний відсік, салон, передня частина кузова, лакофарбове покриття.

    На місці події працювало дві одиниці основної пожежно-рятувальної техніки та 11 чоловік особового складу.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причину пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

    Як повідомлялося, 30 червня у центрі столиці, на вулиці Богдана Хмельницького напроти входу в НАК «Нафтогаз України», загорівся елітний автомобіль Mercedes-Benz.

    Теги: пожежа Київ ДСНС автомобіль рятувальники
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    У Києві на ходу загорілась елітна автівка (відео)