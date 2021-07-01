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    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)

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    Пожежа&nbsp;в будинку на вул. Волинській, 5&nbsp; - Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)
    Пожежа в будинку на вул. Волинській, 5 
    Фото: ДСНС

    Причини двох пожеж встановлюватимуть правоохоронці

    Минулої ночі столичні рятувальники ліквідовували пожежі у двох багатоповерхівках. Про це повідомляє пресслужба Головного управління ДСНС у Києві.

    Так, 30 червня о 21:24 надійшло повідомлення про пожежу на просп. Соборності, 9 у Дніпровському районі столиці.

    На місці бійці встановили, що пожежа сталася на 9 поверсі 9-поверхового житлового будинку. Сталося загоряння сміття в загальному коридорі на площі 20 кв. м. Загрози для життя та здоров'я людей не було.

    О 21:49 пожежу було локалізовано, та о 22:03 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі закопчено стіни та стелю загального коридору та частково пошкоджено обшивку вхідних дверей однієї з квартир будинку.

    На місці події було задіяно 6 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу підрозділів Головного управління.

    На місці пожежі працювали 25 рятувальників. Фото: ДСНС
    На місці пожежі працювали 25 рятувальників. Фото: ДСНС

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Згодом, о 01:00 1 липня, надійшло повідомлення про пожежу в будинку на вул. Волинській, 5 у Солом’янському районі столиці.

    По прибуттю до місця події вогнеборцями було встановлено, що пожежа виникла на другому поверсі в одній із квартир 9-поверхового житлового будинку. У кімнаті сталося загорання особистих речей на площі 20 кв. м. На момент прибуття бійців власники знаходились на свіжому повітрі, загрози для життя та здоров’я не було.

    О 01:28 пожежу було локалізовано, та о 01:39 - ліквідовано.

    Внаслідок пожежі згоріли меблі,особисті речі,віконні рами,пошкоджено міжкімнатні двері.

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    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)
    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)
    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)
    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)

    На місці пожежі було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 15 чоловік особового складу підрозділів ДСНС.

    Жертв і постраждалих немає.

    Причина виникнення пожежі з’ясовується.

    Як повідомлялося, 30 червня сталась пожежа в адміністративній будівлі на вул. Симона Петлюри, 16 у Шевченківському районі столиці.

    Теги: пожежа Київ ДСНС рятувальники будинок
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    Вночі в Києві палали дві багатоповерхівки (фото)