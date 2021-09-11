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    У російському Єльці стався вибух газу в будинку: загинуло три людини (відео)

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    У Росії стався вибух у житловому будинку - У російському Єльці стався вибух газу в будинку: загинуло три людини (відео)
    У Росії стався вибух у житловому будинку
    Фото mchs.gov.ru

    Це другий на тиждень вибух газу в багатоквартирному будинку в Росії

    У місті Єлець Липецької області Росії стався вибух побутового газу в житловому двоповерховому будинку, повідомило МНС РФ. Про це пише «Коммерсант».

    Кількість загиблих під час вибуху досягла трьох. Серед них – одна дитина.

    Постраждали шестеро людей. Четверо з них залишаються в лікарні, в тому числі дитина.

    «Сигнал про вибух побутового газу надійшов о 0:52 (за Києвом). Будинок двопід'їздний, двоповерховий. За попередніми даними, сталося часткове обвалення стіни», – повідомило МНС.

    Тривають пошуки ще однієї людини.

    Попередньо, основна причина – витік газу через несправність газового обладнання, «або недбалість при поводженні з ним». Також перевіряється версія детонації газового балона.

    Нагадаємо, вибух газу в житловій багатоповерхівці в російському Ногінську стався вранці 8 вересня.Обвалилися перекриття другого, третього, четвертого і п'ятого поверхів.

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    Теги: вибух Росія будинок
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    У російському Єльці стався вибух газу в будинку: загинуло три людини (відео)