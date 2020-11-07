У Мінську на марші медиків затримали понад 30 осіб (відео)
У Мінську почалися затримання на марші медиків
Людей в білих халатах забирали в автозаки
У суботу, 7 листопада, в Мінську проходить марш солідарності медиків, міліція затримала кілька десятків осіб.
У МВС Білорусі не розкрили число затриманих. «Кілька людей доставлено до територіального РУВС для перевірки», – повідомила TUT.BY офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич.
За даними Telegram-каналу Білі халати, силовики затримали щонайменше 37 медиків. За попередньою інформацією, всіх затриманих медиків доставили в спортзал в РУВС на Бєлінського 10.
Білоруська редакція Радіо Свобода опублікувала відео затримань біля 1-ї міської лікарні. Затриманих відводять в автозаки, які з’явилися на стоянці біля Академії наук приблизно за годину до початку акції.
Ще відео затримання медиків:
Затриманих під час маршу медиків відвезли в автозаках:
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