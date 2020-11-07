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    У світі

    У Мінську на марші медиків затримали понад 30 осіб (відео)

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    <p>У Мінську почалися затримання на&nbsp;марші медиків</p> <p></p> - У Мінську на марші медиків затримали понад 30 осіб (відео)

    У Мінську почалися затримання на марші медиків

    Фото: Радыё Свабода

    Людей в білих халатах забирали в автозаки

    У суботу, 7 листопада, в Мінську проходить марш солідарності медиків, міліція затримала кілька десятків осіб.

    У МВС Білорусі не розкрили число затриманих. «Кілька людей доставлено до територіального РУВС для перевірки», – повідомила TUT.BY офіційний представник мінської міліції Наталя Ганусевич.

    За даними Telegram-каналу Білі халати, силовики затримали щонайменше 37 медиків. За попередньою інформацією, всіх затриманих медиків доставили в спортзал в РУВС на Бєлінського 10.

    Білоруська редакція Радіо Свобода опублікувала відео затримань біля 1-ї міської лікарні. Затриманих відводять в автозаки, які з’явилися на стоянці біля Академії наук приблизно за годину до початку акції.

    Ще відео затримання медиків:

    Затриманих під час маршу медиків відвезли в автозаках:

    У Білорусії з 9 серпня тривають масові протести через офіційні результати президентських виборів, згідно з якими Лукашенко набрав 80 відсотків голосів. Протестуючі звинувачують владу у фальсифікації результатів і численних порушеннях демократичної процедури, а також в жорстокому поводженні і порушенні прав протестуючих під час затримання. Лукашенко неодноразово заявляв, що бачить в протестах західний вплив.
    Акції протесту супроводжуються безпрецедентним насильством з боку підконтрольних Лукашенкові силовиків. Проти мирних громадян застосовують водомети, гумові кулі, сльозогінний газ і світлошумові гранати.

    Нагадаємо, невизнаний президент Олександр Лукашенко сьогодні бере участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об’єднаної енергосистеми країни.

     

    Білорусь Олександр Лукашенко протест
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