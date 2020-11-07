Лукашенко про вибори в США: Це ганьба та знущання над демократією
Олександр Лукашенко вважає, що західні країни «побояться» вимагати від США провести нові вибори
Невизнаний президент Білорусі заявив, що президентські вибори у США, під час яких виникла затримка з підрахунком голосів, є знущанням над демократією. Як повідомляє БЕЛТА, про це Лукашенко заявив під час запуску першого енергоблоку Білоруської АЕС.
«Ви подивіться, що твориться з цими виборами у США. Це ж ганьба, знущання над демократією», – заявив Лукашенко.
Невизнаний президент зазначив, що хоче побачити, як західні країни в цій ситуації зажадають від США проведення нових виборів, як вони цього раніше вимагали від Білорусі.
«Я можу зараз сказати: цього не буде, бо побояться», – підкреслив він.
Президентські вибори відбулись у США 3 листопада. 6 листопада Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.
Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.
Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.
Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях».