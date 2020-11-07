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    Лукашенко про вибори в США: Це ганьба та знущання над демократією

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    Олександр Лукашенко прокоментував президентські перегони у США - Лукашенко про вибори в США: Це ганьба та знущання над демократією
    Олександр Лукашенко прокоментував президентські перегони у США
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    Олександр Лукашенко вважає, що західні країни «побояться» вимагати від США провести нові вибори

    Невизнаний президент Білорусі заявив, що президентські вибори у США, під час яких виникла затримка з підрахунком голосів, є знущанням над демократією. Як повідомляє БЕЛТА, про це Лукашенко заявив під час запуску першого енергоблоку Білоруської АЕС.  

    «Ви подивіться, що твориться з цими виборами у США. Це ж ганьба, знущання над демократією», – заявив Лукашенко.

    Невизнаний президент зазначив, що хоче побачити, як західні країни в цій ситуації зажадають від США проведення нових виборів, як вони цього раніше вимагали від Білорусі.

    «Я можу зараз сказати: цього не буде, бо побояться», – підкреслив він.

    Президентські вибори відбулись у США 3 листопада. 6 листопада Байден почав випереджати Трампа у надважливому для перемоги штаті Пенсильванія, який дає 20 голосів виборників.

    Також Байден почав брати гору над Трампом у Джорджії, яка дає 16 голосів виборників. За даними Fox News у Байдена вже 264 голосів виборників (за даними інших видань - 253), а у Трампа - 217 (або 214). Підрахунок голосів триває.

    Наразі Байден вже майже отримав достатню кількість голосів виборників, щоб забезпечити собі президентство.  

    Попри невтішне становище з результатами голосування Трамп заявив, що «виграє з рекордними цифрами» в історії США та звинуватив демократів у «маніпуляціях». 

    Вибори президента Білорусі відбулися на початку серпня, згідно з їх результатами, абсолютну перемогу здобув Олександр Лукашенко, який є незмінним лідером держави вже 26 років. Після оголошення офіційних результатів у Білорусі почалися масові акції мирного протесту з затриманнями та побиттям активістів. Протестувальники вимагають, щоб Лукашенко склав повноваження та призначив перевибори. Більшість розвинених країн Заходу не визнала офіційних результатів виборів у Білорусі. 26 жовтня у Білорусі розпочався загальнонаціональний страйк, до якого приєдналися співробітники державних підприємств і приватних компаній. На вулиці міст також вийшли студенти та викладачі. Протести проти режиму у країні продовжуються.


    Білорусь США Олександр Лукашенко вибори у США
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