Лукашенко на відкритті нової АЕС: Білорусь стає ядерною державою

У Білорусі запустили перший енергоблок АЕС у Острівці

Невизнаний президент Олександр Лукашенко сьогодні бере участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об'єднаної енергосистеми країни. Як повідомляє БЕЛТА, Лукашенко трактує цю подію як історичний момент для країни.

«Історичний момент - країна стає ядерною державою», – заявив Лукашенко.

Заява Лукашенка є маніпулятивною, адже ядерними державами є лише ті країни, які володіють технологією виробництва ядерної зброї та мають її на озброєнні. Країни, які використовують атомну енергетику у мирних цілях до ядерних держав не відносяться.

Нова АЕС була побудована у Островці Гродненської області, майже на кордоні з Литвою - за 50 км від Вільнюсу. Проти будівництва об'єкту виступали Литва, Латвія та Естонія, які вже оголосили, що не будуть купувати електроенергію з «БелАЕС».

Білоруська АЕС будується Росією, проект передбачає два реактори ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт.