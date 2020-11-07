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    Лукашенко на відкритті нової АЕС: Білорусь стає ядерною державою

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    Олександр Лукашенко під час процедури підключення першого енергоблоку до мережі Білорусі - Лукашенко на відкритті нової АЕС: Білорусь стає ядерною державою
    Олександр Лукашенко під час процедури підключення першого енергоблоку до мережі Білорусі
    Фото: прес-служба президента Білорусі

    У Білорусі запустили перший енергоблок АЕС у Острівці

    Невизнаний президент Олександр Лукашенко сьогодні бере участь в церемонії підключення першого енергоблоку «БелАЕС» до об'єднаної енергосистеми країни. Як повідомляє БЕЛТА, Лукашенко трактує цю подію як історичний момент для країни.

    «Історичний момент - країна стає ядерною державою», – заявив Лукашенко.

    Заява Лукашенка є маніпулятивною, адже ядерними державами є лише ті країни, які володіють технологією виробництва ядерної зброї та мають її на озброєнні. Країни, які використовують атомну енергетику у мирних цілях до ядерних держав не відносяться.

    Нова АЕС була побудована у Островці Гродненської області, майже на кордоні з Литвою - за 50 км від Вільнюсу. Проти будівництва об'єкту виступали Литва, Латвія та Естонія, які вже оголосили, що не будуть купувати електроенергію з «БелАЕС».

    Білоруська АЕС будується Росією, проект передбачає два реактори ВВЕР-1200 сумарною потужністю 2400 МВт.

    Білорусь Олександр Лукашенко АЕС
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