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    У світі

    Лукашенко назвав умову проведення нових виборів в Білорусі

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    Лукашенко назвав умову проведення нових виборів в Білорусі - Лукашенко назвав умову проведення нових виборів в Білорусі
    Лукашенко назвав умову проведення нових виборів в Білорусі

    Лукашенко звернув увагу на політику подвійних стандартів, що проводиться західними країнами щодо Мінська

    Президент Білорусі Олександр Лукашенко в ході церемонії відкриття третьої лінії мінського метро назвав умову проведення нових виборів в країні.

    Про це повідомляє агентство Белта.

    «Гарантую вам нові вибори тоді, коли ви приймете рішення», - заявив глава держави.

    Він також звернув увагу на політику подвійних стандартів, що проводиться західними країнами щодо Мінська. У зв'язку з цим він закликав громадян формувати свою точку зору з урахуванням аналізу зовнішніх чинників і подій.

    Білоруський лідер зазначив, що ніхто не має права зробити країну і її народ своїм «придатком». Він додав, що лише білоруська держава піклується про своїх громадян.

    «Запам'ятайте: ви підете - ваші діти повинні сюди прийти. Вони нікому ніде не потрібні, крім свого шматка землі. Давайте будемо думати про це», - сказав Лукашенко.

    Раніше повідомлялося, що Європейський союз ввів санкції проти білоруського лідера. У чорному списку разом з Лукашенком виявилися ще 14 білоруських офіційних осіб. Їх активи в Європі будуть заморожені, в'їзд в ЄС їм заборонять. Під санкції потрапив в тому числі син Лукашенка Віктор. В Євросоюзі підкреслили, що Лукашенко відповідальний за репресії в країні напередодні і після президентських виборів 2020 року.

    ЄС вибори санкції Олександр Лукашенко президент
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