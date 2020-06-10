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    У світі

    У Молдові зафіксували рекордну добову кількість хворих на коронавірус

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    <p>Загальне число зафіксованих випадків Covid-19 в Молдові становить 10&nbsp;321</p> - У Молдові зафіксували рекордну добову кількість хворих на коронавірус

    Загальне число зафіксованих випадків Covid-19 в Молдові становить 10 321

    У середу в Молдові померло четверо осіб з діагнозом коронавірус

    У Молдові в середу, 10 червня, зафіксували рекордне число хворих на коронавірус – 296 осіб, померли від інфекції за добу четверо заражених.

    Про це повідомили в пресслужбі міністерства охорони здоров'я, праці та соціального захисту країни.

    «Сьогодні було оброблено 1587 тестів, з яких 1192 - первинні тести. У результаті з'ясувалося, що 296 тестів дали позитивний результат. Таким чином, загальне число зафіксованих випадків Covid-19 в нашій країні становить 10 321», - йдеться в повідомленні відомства.

    Згідно з інформацією, серед осіб, у яких в середу виявлено Covid-19, 31 працюють в системі охорони здоров'я, троє з яких - лікарі. Таким чином, кількість інфікованих медичних працівників складає 1827 осіб, 22 з них померло.

    «З жалем повідомляємо, що в середу померло ще четверо осіб з діагнозом коронавірус. Йдеться про двох чоловіків і двох жінок у віці від 57 до 80 років. У всіх були супутні хронічні захворювання", - відзначили в міністерстві.

    Кількість зареєстрованих в середу, 10 червня, випадків коронавірусу в Молдові є рекордною за весь час проведення тестування з 7 березня 2020 року. Незважаючи на зростання кількості заражених, молдовська влада з 1 червня оголосила про поетапне скасування введених раніше обмежень.

    Зазначимо, що у світі уже виявили 7,2 млн інфікованих коронавірусом. Найбільше у світі смертей зафіксовано в США — 111 979 осіб, Великій Британії — 40 680, Бразилії — 38 406, Італії — 34 043, Франції — 29 299 та Іспанії — 27 136.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      28381
    • Хворіють
      14779
    • Одужали
      12769
    • Померли
      833

    Станом на ранок 10 червня в Україні зафіксовано вже 28381 лабораторно підтверджений випадок коронавірусної хвороби Covid-19, добовий приріст – 525 інфікованих. Померло від хвороби – 23 людини.

    здоров'я Молдова медицина смерть коронавірус
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