СБУ затримала агента російської військової розвідки

Співробітники контррозвідки затримали агента на гарячому при отриманні секретної інформації про один з артилерійських складів

Чоловіка було завербовано військовою розвідкою країни-агресора під час його перебування на території РФ

Служба безпеки України викрила у Черкаській області агента Головного управління генштабу збройних сил Росії. Як повідомляється на сайті СБУ, чоловіка було завербовано військовою розвідкою країни-агресора під час його перебування на території РФ.

Його основним завданням був збір відомостей щодо українських військових об'єктів.

Співробітники контррозвідки затримали агента на гарячому при отриманні секретної інформації про один з артилерійських складів регіону, заради яких він намагався залучити до своєї підривної діяльності військовослужбовця ЗСУ.

Зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

Також нещодавно СБУ ліквідувала проросійську ботоферму.