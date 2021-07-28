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    СБУ затримала агента російської військової розвідки

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    Співробітники контррозвідки затримали агента на&nbsp;гарячому при отриманні секретної інформації про один з&nbsp;артилерійських складів - СБУ затримала агента російської військової розвідки

    Співробітники контррозвідки затримали агента на гарячому при отриманні секретної інформації про один з артилерійських складів

    Фото: ssu.gov.ua

    Чоловіка було завербовано військовою розвідкою країни-агресора під час його перебування на території РФ

    Служба безпеки України викрила у Черкаській області агента Головного управління генштабу збройних сил Росії. Як повідомляється на сайті СБУ, чоловіка було завербовано військовою розвідкою країни-агресора під час його перебування на території РФ.

    Його основним завданням був збір відомостей щодо українських військових об'єктів.

    Співробітники контррозвідки затримали агента на гарячому при отриманні секретної інформації про один з артилерійських складів регіону, заради яких він намагався залучити до своєї підривної діяльності військовослужбовця ЗСУ.

    Зловмиснику вже повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на термін від 10 до 15 років.

    Також нещодавно СБУ ліквідувала проросійську ботоферму.

    Теги: розвідка Росія СБУ ЗСУ арешт Черкащина державна зрада
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    СБУ затримала агента російської військової розвідки