НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту
НАБУ розслідує справу Януковича щодо «Межигір’я» з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів
Експрезидент-утікач з сином є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я»
Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
У відомстві зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ ("Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.
НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.
Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.
Нагадаємо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.
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