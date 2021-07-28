  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    НАБУ розслідує справу Януковича щодо &laquo;Межигір&rsquo;я&raquo; з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів - НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту

    НАБУ розслідує справу Януковича щодо «Межигір’я» з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів

    Колаж: ВВС

    Експрезидент-утікач з сином є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я»

    Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

    У відомстві зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

    Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ ("Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

    НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

    Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.

    Нагадаємо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.

    Читайте також:
    Теги: Віктор Янукович нерухомість Олександр Янукович арешт Межигір’я Антикорупційний суд Вищий антикорупційний суд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту