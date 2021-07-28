НАБУ і прокуратура просять суд взяти Януковича з сином під варту

Експрезидент-утікач з сином є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я»

Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою експрезиденту Віктору Януковичу і його синові. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

У відомстві зазначають, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір'я» шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Дії експрезидента кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 («Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем», ч.3 ст. 209 ККУ ("Відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом»), його сина – у цих же статтях як співучасника.

НАБУ розслідує справу з грудня 2019 року, матеріали кримінального провадження налічують понад 1500 томів.

Раніше Янукович не зміг у суді спростувати те, що він не злочинець.

Нагадаємо, Янукович-молодший написав листа генпрокурорці Венедіктовій.