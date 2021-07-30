Майбутній прем’єр Молдови: у партії Санду назвали кандидатуру, партія «Шор» підтримає

В уряді будуть представлені люди, яких вже Санду висувала міністрами у лютому 2021 року перед розпуском парламенту минулого складу

У п’ятницю, 30 липня президентка Молдови Мая Санду розпочала консультації із парламентськими фракціями щодо висунення кандидатури на пост прем’єр-міністра. Фракція провладної партії «Дія і солідарність» (PAS) висунула кандидатуру на посаду прем'єр-міністра депутатки PAS Наталії Гавриліци. Про це після консультацій повідомив глава фракції Міхай Папшой, передає кореспондент «Главкому».

«Ми впевнені, що незабаром ми зберемо більше, ніж необхідно голосів на користь її (Гавриліци, – ред.) кандидатури. Ми сформуємо уряд, який очікують громадяни і який з першого дня своєї роботи приступить до реалізації порядку денного, який громадяни підтримали на виборах 11 липня», – сказав Папшой.

Він додав, що в уряді будуть представлені люди, яких вже Санду висувала міністрами у лютому 2021 року перед розпуском парламенту минулого складу. Він також додав, що у списку кандидатів будуть і люди, які не входять в PAS.

Як писав «Главком», перед розпуском парламенту минулого складу Мая Санду двічі висувала саме кандидатуру Наталії Гавриліци на пост голови уряду. Тоді її кандидатуру не проголосували через те, що основною метою пропрезидентської партії був розпуск парламенту, де більшість утворювала Партія соціалістів та партія «Шор. Саме тому у минулому складі парламенту навіть депутати Санду не підтримали Гавриліцу, яку пропонують сьогодні на пост голови уряду.

Водночас цього разу у партії «Шор» після консультації із президенткою повідомили, що підтримають кандидатуру Наталії Гавриліци у парламенті.

Нагадаємо, новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото).

Читайте також статтю «Главкому»: Римейк українських «Слуг». Чого чекати від молдовської монобільшості?