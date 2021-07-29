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    Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото)

    &laquo;За&raquo; Гросу проголосували 64 депутати, &laquo;проти&raquo; &ndash; 0&raquo; - Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото)
    «За» Гросу проголосували 64 депутати, «проти» – 0»
    Фото: glavcom.ua

    Головою парламенту Молдови став Ігор Гросу

    Головою молдовського парламенту було обрано депутата від пропрезидентської партії Ігоря Гросу. Фракції опозиційної партії ПСРМ-ПКРМ не пропонували своїх кандидатур, передає кореспондент «Главкому».

    Депутати підтримали кандидатуру Ігоря Гросу від пропрезидентської партії «Дія та солідарність» на посаду голови парламенту в новому складі.

    «За» Гросу проголосували 64 депутати, «проти» – 0», – повідомив депутат Серджіу Литвиненко, який очолював у цей день спеціальну комісію, яка забезпечила процес обрання голови парламенту регламентом.

    Віцепрезидентами парламенту обрані Міхай Папшой від «Дії та солідарність» та Влад Бетринча від ПСРМ-ПКРМ.

    Для процедури висування кандидата на пост спікера парламенту була створена спеціальна комісія, до якої увійшли сім депутатів – четверо від «Дія та солідарність», двоє від ПСРМ-ПКРМ і один від партії «Шор».

    Також були обрані лідери парламентських фракцій партій, які представлені в уряді: фракцію «Дія та солідарність» очолив Міхай Папшой, фракцію блоку ПСРМ-ПКРМ очолить Зінаїда Гречаний, лідером партії «Шор» призначений депутат Ілан Шор, який досі перебуває на території Ізраїлю, переховуючись від правоохоронних органів Молдови. Таким чином, керувати фракцією в парламенті фактично буде віцепрезидент Петру Жардан та секретар фракції Марина Таубер.

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    Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото)
    Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото)
    Фото: glavcom.ua

    Керівники фракцій партії Шора та ПСРМ-ПКРМ оголосили, що перебуватимуть у опозиції до фракції «Дія та солідарність».

    Нагадаємо, 11 липня у Республіці Молдова відбулися дострокові парламентські вибори, на яких найбільшу підтримку на рівні близько 52% здобула пропрезидентська партія «Дія та солідарність», яка в новому складі парламенту здобула більшість мандатів. У понеділок, 26 липня, відбулося перше урочисте засідання новообраних депутатів.

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    Теги: вибори депутат Молдова партії Майя Санду
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    Новообрані депутати Молдови призначили керівництво парламенту (фото)